La Bajada de Antorchas volvió a iluminar el Glaciar Martial en Ushuaia

La Bajada de Antorchas volvió a iluminar el Glaciar Martial durante la noche de Ushuaia, en una nueva edición de una de las celebraciones tradicionales del invierno fueguino. El encuentro conmemoró el Día del Montañés y combinó actividades deportivas, música, gastronomía y homenajes vinculados con la historia de la montaña en Tierra del Fuego.

La 31ª edición comenzó durante la tarde en el Cerro Martial - Parque Fin del Mundo, donde se realizaron demostraciones en el snowpark, espectáculos artísticos, música en vivo y degustaciones de productos fueguinos.

Como parte de una de las tradiciones de la celebración, quienes participaron pudieron escribir mensajes con situaciones, momentos o experiencias que deseaban dejar atrás. Los papeles fueron colocados alrededor del muñeco elaborado por estudiantes del Centro Polivalente de Arte de Ushuaia, que posteriormente fue quemado durante el cierre de la jornada.

También participaron más de 90 niños de la escuela Martial Kid, protagonistas de la denominada "bajada de lucecitas", una actividad que busca transmitir la tradición a las nuevas generaciones de esquiadores fueguinos.

Uno de los momentos más emotivos se produjo durante el homenaje al guía de montaña e instructor Emiliano Feidas, quien fue recordado por sus pares y por integrantes de la comunidad en el marco del Día del Montañés.

También se reconoció la trayectoria de Antonio Wallner, pionero de la actividad de montaña en Tierra del Fuego, por su aporte al desarrollo del Centro de Montaña del Glaciar Martial desde sus primeros años. Como reconocimiento a su legado, esta temporada la pista principal fue denominada "Del Canal – Antonio Wallner".

La montaña se iluminó sobre Ushuaia

El momento central de la celebración comenzó alrededor de las 20 horas. Una bengala lanzada desde la Bahía Ushuaia marcó el inicio del espectáculo y, poco después, las luces comenzaron a aparecer sobre la montaña.

Desde el Glaciar Martial iniciaron el descenso 120 esquiadores, primero utilizando bengalas y posteriormente portando las tradicionales antorchas. La hilera de luces avanzando por la montaña pudo observarse desde la base del centro invernal y desde distintos sectores de Ushuaia.

Una vez finalizado el descenso, las antorchas fueron entregadas a la familia Giró, que tuvo una participación especial en esta edición al cumplirse el 50º aniversario de Tierra Mayor, el primer centro invernal de Tierra del Fuego.

La familia fue la encargada de encender el muñeco preparado para la celebración, dando continuidad a la tradición que simboliza dejar atrás aquello que se desea superar y comenzar una nueva etapa con buenos augurios.