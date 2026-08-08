Melella y Vuoto volvieron a mostrarse juntos tras meses de tensión por la coparticipación

El gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, volvieron a mostrarse juntos públicamente durante una recorrida por el predio donde se construye la nueva usina eléctrica de la capital fueguina, una obra que contempla una inversión cercana a los 80 millones de dólares.

La fotografía adquiere además una lectura política. El encuentro se produce después de la fuerte disputa que mantuvieron durante este año el Gobierno provincial y la Municipalidad de Ushuaia por la coparticipación, conflicto que tensionó la relación entre ambas administraciones y evidenció un distanciamiento entre dos espacios que durante años mantuvieron una relación política cercana.

Esta vez, sin embargo, Melella y Vuoto compartieron la recorrida y coincidieron públicamente en destacar la importancia de la nueva infraestructura energética para el futuro de Ushuaia.

La obra permitirá incorporar inicialmente 40 MW de potencia, con posibilidad de alcanzar posteriormente los 60 MW, y busca dar respuesta a una de las principales limitaciones que enfrenta la ciudad para sostener su crecimiento urbano, turístico y productivo.

Durante la visita, Vuoto aseguró que la inversión "va a cambiar radicalmente la matriz energética" y consideró que disponer de mayor capacidad de generación permitirá proyectar nuevos barrios, emprendimientos turísticos, infraestructura e inversiones. "Esto va a ser el futuro de los próximos 35 o 40 años de la ciudad", afirmó.

El Intendente vinculó directamente la disponibilidad energética con las posibilidades de crecimiento de Ushuaia. "No podemos ampliar la matriz productiva, no podemos pensar en más barrios, no podemos pensar en más inversiones" sin resolver previamente la capacidad de generación, planteó.

También destacó la articulación entre el sector público y privado para concretar el proyecto, particularmente en un contexto de restricciones económicas y reducción de recursos para provincias y municipios.

Por su parte, Melella definió la nueva central como "la solución que la ciudad necesitaba por mucho tiempo" y sostuvo que permitirá acompañar tanto la expansión habitacional como el crecimiento de comercios, hoteles y otras actividades económicas. "No hay energía, no hay desarrollo, no hay empleo. Y esta energía viene a potenciar a Ushuaia", expresó el Gobernador.

La nueva central será desarrollada mediante una asociación entre Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., de capitales chinos, y Terra Ignis S.A., de capitales locales.

La primera etapa contempla una capacidad de generación de 40 MW y la posibilidad de ampliarla hasta 60 MW.

El proyecto representa una inversión cercana a los 80 millones de dólares e incluye aproximadamente 6.200 toneladas de equipamiento distribuidas en 1.840 bultos, entre turbinas, generadores, transformadores, estructuras metálicas y contenedores.