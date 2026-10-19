Las ventas por el Día de la Madre cayeron 1,4% interanual

Las ventas de los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre registraron una caída del 1,4% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Con este resultado, se acumularon cinco descensos consecutivos para esta fecha, en un contexto de presupuestos familiares ajustados y dificultades para sostener el consumo.

El ticket promedio se ubicó en $63.197 a precios corrientes. Aunque los comercios ofrecieron descuentos, promociones y alternativas de financiación, estas herramientas ayudaron principalmente a concretar operaciones, sin modificar la cautela de los consumidores, que priorizaron productos de menor valor.

El impacto de la fecha en la actividad mensual también fue limitado. El 39,9% de los comercios consultados consideró que la celebración tuvo una incidencia moderada en sus ventas, mientras que el 31,7% señaló que aportó movimiento, pero no cambió el panorama general. Otro 19,3% afirmó que no tuvo impacto y apenas el 9% la consideró clave para impulsar las ventas del mes.

En cuanto a las expectativas, el 51,3% de los comerciantes indicó que los resultados estuvieron en línea con lo previsto. Sin embargo, el 32,5% vendió menos de lo esperado y el 16,2% superó sus proyecciones.

Qué pasó en cada rubro

De los seis sectores relevados por CAME, cuatro registraron caídas interanuales y dos mostraron variaciones positivas. Las mayores bajas se produjeron en electrodomésticos, cosméticos y perfumería, y equipos periféricos, accesorios y celulares.

Electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video: las ventas cayeron un 3,6%, con un ticket promedio de $72.581. La demanda se concentró en pequeños electrodomésticos y productos de menor precio, mientras que las ventas digitales mostraron mayor dinamismo que las realizadas en locales físicos.

Cosméticos y perfumería: registró una baja del 3,2% y el ticket promedio más alto del relevamiento, con $88.000. Según el informe, las lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires y otras zonas dificultaron la circulación de clientes por los comercios.

Equipos periféricos, accesorios y celulares: las ventas retrocedieron un 3,2%, con un ticket promedio de $60.089. La demanda se orientó hacia artículos económicos, como auriculares y fundas, y se postergó la renovación de teléfonos celulares.

Calzado y marroquinería: tuvo una caída del 2,2% y un ticket promedio de $67.332. Predominaron los productos de uso diario y de menor valor, con financiación en cuotas y descuentos de hasta el 20%.

Indumentaria: mostró una variación positiva marginal del 0,1%, con un ticket promedio de $55.416. Las promociones, los descuentos bancarios y las ofertas como 2x1 y 3x2 contribuyeron a sostener las ventas.

Librería: fue el rubro con mejor desempeño, con un crecimiento del 3,4% y un ticket promedio de $37.638, el más bajo del relevamiento. Los libros y las opciones económicas se posicionaron como alternativas de regalo en un escenario de consumo restringido.

Cuotas y descuentos para sostener las ventas

El informe señala que las promociones y la financiación fueron determinantes para concretar compras, aunque implicaron una reducción de los márgenes de ganancia de los comerciantes. En distintos rubros se recurrió a planes de tres y seis cuotas, descuentos por pago en efectivo y ofertas especiales para atraer consumidores.

El resultado general refleja una fecha que conserva su relevancia comercial, pero que no alcanzó para revertir la debilidad de la demanda. La mayoría de los sectores cerró con caídas o variaciones mínimas, mientras que las compras continuaron condicionadas por la capacidad de gasto de los hogares.