Melella con taxistas y remiseros de Río Grande: "Las aplicaciones deben tributar como corresponde, como lo hace todo el mundo"

El gobernador analizó con representantes del sector la caída de la actividad y el impacto de las plataformas digitales. La Provincia evalúa medidas vinculadas a Ingresos Brutos, créditos y alternativas de asistencia para choferes y propietarios de licencias.
 
19/10/2026

Melella taxistas

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, mantuvo una reunión en Río Grande con representantes de taxis y remises para analizar la compleja situación que atraviesa el transporte de pasajeros en la provincia, oportunidad en la que reclamó a las aplicaciones como Uber y DiDi el tributo.

Durante el encuentro, el mandatario señaló que el sector enfrenta las consecuencias del freno de la actividad económica y la irrupción de las plataformas digitales. En ese contexto, sostuvo que las aplicaciones de transporte “deben tributar como corresponde, como lo hace todo el mundo”.

Entre las alternativas analizadas, el Gobierno provincial evaluará posibles alivios vinculados al impuesto sobre los Ingresos Brutos, esquemas de servicios y opciones de financiamiento destinadas a choferes y propietarios de licencias.

Las gestiones continuarán la próxima semana, cuando representantes del sector mantengan una reunión de trabajo con autoridades del Banco Tierra del Fuego e integrantes del Gabinete provincial. El objetivo será avanzar en la definición de herramientas concretas de asistencia financiera.

Del encuentro participaron directivos de ATURG, Remis-Chacra, Malvinas, APRAR, Remicoop, Taxi Independiente, Patagonia, Taxicoop y CATARG, además de legisladores provinciales y concejales de Río Grande.

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