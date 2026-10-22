Por los paros docentes, Educación refuerza las clases de los sábados en Ushuaia y Río Grande

Por los paros docentes y las jornadas de clases afectadas por las medidas de fuerza del SUTEF, el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego amplió las propuestas del Plan de Compensación Pedagógica para estudiantes de los niveles Inicial y Primario de Ushuaia y Río Grande.

Las actividades se desarrollan los sábados de 10 a 12 y apuntan a recuperar jornadas escolares, reforzar contenidos prioritarios de Prácticas del Lenguaje y Matemática y acompañar las trayectorias educativas. El cronograma se extenderá hasta el 19 de diciembre.

La subsecretaria de Gestión Educativa, Marina Gómez, explicó que el programa contempla tres dispositivos pedagógicos destinados a responder a distintas necesidades de los estudiantes. Además, convocó a las familias a participar de las propuestas y destacó el trabajo de los equipos docentes en la preparación de las actividades.

Uno de los dispositivos, denominado “Avance en los Aprendizajes”, se desarrolla en las escuelas N.º 19 de Río Grande y N.º 24 de Ushuaia, con el objetivo de reforzar jornadas escolares.

Otra de las propuestas, “Consolidación de Aprendizajes de Ciclo”, está destinada a estudiantes de primero, tercero y sexto año de Primaria para afianzar contenidos prioritarios al cierre de cada ciclo.

En Río Grande, las actividades se realizan en las escuelas N.º 42 “Gabriela Mistral” y N.º 46 “General Martín Miguel de Güemes”, para estudiantes de esas instituciones.

En Ushuaia, las sedes son las escuelas N.º 16 “Doctor Arturo Mateo Bas”, N.º 22 “Bahía Golondrina”, N.º 31 “Juana Manso”, N.º 34 “Yak-Haruin” y N.º 47 “Submarinista Eliana Krawczyk”. Allí también pueden participar estudiantes de escuelas primarias cercanas.

Cada jornada incluye una hora de Prácticas del Lenguaje y otra de Matemática. Como las actividades comienzan y terminan el mismo sábado, los alumnos pueden incorporarse sin necesidad de haber asistido a encuentros anteriores.

El plan incluye el dispositivo “Del Nivel Inicial al Primer Grado”, destinado a niñas y niños de sala de 5 años de todos los jardines de Ushuaia y Río Grande.

La propuesta es optativa y busca acompañar el paso a la escuela primaria mediante juegos, cuentos y actividades de oralidad, lectura, escritura y primeros conocimientos matemáticos.

En Ushuaia, las sedes son los jardines N.º 2 “El Barquito Travieso”, N.º 7 “Piedra Libre”, N.º 10 “Chowen” y E.P.N.I. N.º 18 “Caruchas”.

En Río Grande, las actividades se desarrollan en los jardines N.º 4 “Arco Iris”, N.º 6 “Crecer Jugando”, N.º 12 “Payasos, Globos y Chupetines”, N.º 26 “Tejiendo Sueños” y N.º 27 “Botecito de Papel”.

Cómo inscribirse

Las familias podrán inscribir a sus hijos hasta el viernes 23 de octubre en la escuela o el jardín al que asisten habitualmente, donde deberán indicar la sede elegida.

Las actividades para el Nivel Inicial comenzarán el sábado 24 de octubre, de 10 a 12, y se extenderán hasta el 19 de diciembre. Las p