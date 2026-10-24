El Gobierno lanzó una plataforma para consultar el riesgo de incendios en Tierra del Fuego

El Gobierno provincial puso a disposición una renovada herramienta digital para consultar el riesgo de incendios antes de realizar actividades al aire libre.

Ingresando a https://www.tierradelfuego.gob.ar/sitios-habilitados-para-hacer-fuego/ se pueden consultar los niveles de peligrosidad en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, conocer las condiciones meteorológicas e identificar los espacios habilitados para hacer fuego, de acuerdo con las restricciones vigentes. La plataforma complementa la difusión diaria del índice a través de las redes sociales oficiales, el canal de WhatsApp del Gobierno y la cartelería instalada en las salidas a la ruta.

El uso del fuego está sujeto al índice diario de peligrosidad. Si el nivel es rojo, no está permitido encender fuego, incluso en los espacios habilitados.

Además, la presencia de fogones en un lugar no significa que esté autorizado su uso: solo se puede hacer fuego en los sitios incluidos en el listado oficial y siempre que las condiciones lo permitan.

El índice se actualiza todos los días y se publica alrededor del mediodía a través de los canales oficiales del Gobierno provincial.

Recuerde que el estado del tiempo y el índice de riesgo de incendios forestales pueden consultarse a diario en la sección El Tiempo de Ushuaia24: https://ushuaia24.com.ar/contenido/68/el-tiempo. Allí se publican las condiciones meteorológicas de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, junto con la información actualizada para planificar actividades al aire libre.