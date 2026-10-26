El día después de Lula: felicitaciones, mercados en rojo y un Bolsonaro que no reconoce la derrota

Lula celebraba anoche el triunfo en el balotaje frente a Bolsonaro

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta brasileña dejó un escenario de múltiples facetas este lunes: un amplio reconocimiento internacional, una reacción adversa de los mercados financieros y un foco de incertidumbre política por la negativa de Flávio Bolsonaro a aceptar el resultado.

Líderes de distintos signos políticos felicitaron a Lula por su triunfo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las primeras en pronunciarse: "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades, presidente Lula!". El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó el resultado de "victoria histórica" y afirmó que "garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social". La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner destacó que Lula "supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla".

Desde la vereda conservadora, el presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció el triunfo y sostuvo que "Chile y Brasil tienen un futuro promisorio en común", con una agenda que incluye integración económica y combate al crimen organizado. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, también saludó la "jornada democrática". El presidente de Paraguay, Santiago Peña, uno de los primeros en reaccionar, habló de "una agenda común de integración y desarrollo".

En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escribió que "la democracia y el multilateralismo han ganado en Brasil" y que "la asociación de Europa con Brasil está floreciendo". El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo haber conversado telefónicamente con Lula y se comprometió a "profundizar nuestros lazos". El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también se sumó a las felicitaciones. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Argentina, Javier Milei, no se habían pronunciado públicamente hasta la mañana de este lunes.

El desplome de los mercados

La reacción de los inversores fue contundente. El real brasileño llegó a depreciarse un 12,2% frente al dólar en las primeras operaciones, al cotizar alrededor de 5,60 reales por unidad, según datos de Reuters. Los futuros del real negociados en Chicago cayeron más del 10%.

La Bolsa de San Pablo abrió con una caída del 16,6% y activó el mecanismo de circuit breaker, que suspende las negociaciones durante 30 minutos cuando el índice Ibovespa cae más del 10%. Es la primera vez que se activa desde marzo de 2020, en el inicio de la pandemia. Entre las acciones más golpeadas, Nubank retrocedió casi un 26%, Itaú un 27%, Bradesco un 29% y Petrobras un 21% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. El fondo cotizado EWZ, que agrupa a las principales empresas brasileñas en Estados Unidos, llegó a desplomarse un 26,74%.

La magnitud de la caída se explica, en parte, por el posicionamiento previo de los inversores. Tras la primera vuelta, los grandes fondos habían apostado a un triunfo de Bolsonaro: el Ibovespa acumuló una ganancia cercana al 7%, el real se apreció un 5% y el EWZ avanzó más del 11%. El resultado electoral obligó a desarmar esas posiciones de manera abrupta.

Bolsonaro no reconoce la derrota

El escenario político suma un factor de incertidumbre. Flávio Bolsonaro se negó a reconocer el resultado y anunció que recurrirá a la justicia para pedir la anulación de la segunda vuelta. "Es inexplicable lo que ocurrió", afirmó el senador, quien cuestionó la decisión del juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin de extender dos horas el horario de votación y alegó que no se reabrieron urnas en algunos estados. Para los mercados, la evolución de esa disputa y el respeto al proceso institucional serán factores adicionales a monitorear.

Más allá del reclamo del derechista, Lula asumirá su cuarto mandato el 5 de enero de 2027, a los 81 años, y gobernará hasta enero de 2031. Antes, el 18 de diciembre, será diplomado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), en un acto que oficializa su victoria.