La Municipalidad de Ushuaia continúa ejecutando los trabajos de ampliación en el sector del Paseo Costero 1, sobre la avenida Perito Moreno, en el marco del plan de infraestructura vial destinado a ensanchar la calzada y habilitar la circulación continua en cuatro carriles.

Durante la jornada de este jueves, las cuadrillas llevaron adelante tareas de hormigonado armado en los nuevos tramos de ampliación de la traza, consolidando la base estructural de este corredor estratégico para el tránsito urbano.

Según informaron desde el Ejecutivo municipal, el proyecto se financia a través del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) y apunta a optimizar la conectividad, ordenar el flujo vehicular y reforzar la seguridad vial en uno de los principales accesos a la capital fueguina.