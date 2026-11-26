El diputado nacional por Tierra del Fuego Jorge Neri Araujo utilizó una cuestión de privilegio en el recinto de la Cámara baja para denunciar una presunta red de maniobras fraudulentas dentro de la delegación provincial del PAMI Tierra del Fuego. Según detalló el legislador, una investigación que lleva adelante desde hace un año junto al médico Carlos Mariño Camacho detectó la emisión, facturación y cobro de órdenes médicas por cifras millonarias correspondientes a prestaciones inexistentes o imposibles de realizar en la provincia.

Entre los casos más graves expuestos durante su intervención parlamentaria, señaló que se facturaron estudios de fertilidad para determinar posibilidades de embarazo en afiliadas de 80 años. A esto se suman cientos de órdenes cobradas por prácticas de biofeedback anorrectal —utilizadas para tratar la incontinencia—, una prestación que requiere aparatología específica y personal capacitado con los que Tierra del Fuego ni siquiera cuenta.

Para el diputado fueguino, la magnitud de estas operaciones demuestra que existió una connivencia directa de la conducción local de la obra social, a la que también acusó de sostener contrataciones de ambulancias fuera de servicio y acuerdos arbitrarios en el área de odontología.

Señalamientos políticos y avance judicial

Durante su discurso, el legislador vinculó de forma directa el manejo administrativo del organismo con los referentes locales de La Libertad Avanza. Araujo Hernández sostuvo que las irregularidades comenzaron bajo la gestión de Fernando Polisi, a quien señaló como un funcionario designado "a dedo" por el senador nacional Agustín Coto y que habría hecho oídos sordos ante los primeros reclamos.

Asimismo, indicó que las maniobras continuaron tras la llegada de Alberto Belmar (Director Ejecutivo de PAMI-Tierra del Fuego), nombrado en el cargo por el diputado nacional Santiago Pauli. Ante los planteos públicos del propio Pauli reclamando que los hechos fueran llevados a tribunales, Araujo Hernández confirmó que la denuncia penal ya fue radicada en la Justicia Federal y que, aunque el expediente avanza a ritmo lento, la investigación ya se encuentra en curso.