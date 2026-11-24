El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó este martes a Hernán Luciano Mallón, de 29 años, a 21 años de prisión por un violento episodio ocurrido en 2023, en el que atacó a una persona y luego le sustrajo sus pertenencias.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió daños irreversibles que afectaron su vida cotidiana y deberá contar con un dispositivo de asistencia.

El fallo fue dictado por un tribunal integrado por el juez Eduardo López, quien lo presidió, y las juezas Natalia Buitrago y Cecilia Cataldo. La sentencia se conoció luego de que las partes expusieran sus alegatos durante la misma jornada.

En la etapa final del debate, la querella, representada por el abogado Francisco Giménez, había solicitado una pena de 22 años de prisión efectiva. El letrado sostuvo que Mallón atacó a la víctima y posteriormente le robó sus pertenencias.

Por su parte, el fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, Martín Bramati, había requerido 20 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, en concurso real con robo. Durante su alegato, hizo hincapié en la gravedad de las secuelas que dejó el ataque y en las consecuencias que debieron afrontar tanto la víctima como su familia. Además, solicitó la implementación de un dispositivo de orientación y contención para los familiares.

La defensa particular, a cargo de Lucas Sartori, había pedido la absolución de Mallón por el delito de robo. Respecto de la tentativa de homicidio, planteó una modificación de la calificación legal y solicitó que se aplicara la pena mínima prevista para el delito de lesiones gravísimas.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 11 de diciembre, a las 13 horas. Allí se conocerán los argumentos del Tribunal para establecer la responsabilidad penal y fijar la condena.