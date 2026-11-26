Tierra del Fuego recibió este jueves en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia el primer vuelo de la nueva ruta estacional de GOL Líneas Aéreas, que conecta de manera directa la ciudad brasileña de San Pablo con El Calafate y la capital fueguina.

Según informó el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), la operación de verano funcionará con tres frecuencias semanales —los días martes, jueves y sábados— a bordo de aeronaves Boeing 737, y se mantendrá activa hasta el próximo 20 de febrero.

El secretario de Política Externa del organismo provincial, Juan Pavlov, subrayó la relevancia comercial de la conexión para uno de los mercados emisores más importantes de la provincia: "Esta conexión estratégica es un paso más para Tierra del Fuego en el mercado brasileño, uno de los principales emisores de turismo internacional hacia la provincia, y potencia el corredor patagónico al integrar en un mismo recorrido a Ushuaia y El Calafate, dos de los destinos más elegidos del sur argentino".

Desde el INFUETUR señalaron que el arribo del primer servicio es el resultado de las gestiones de promoción internacional desarrolladas junto al Consulado argentino en San Pablo, rondas de negocios y la participación en ferias clave como WTM Latin America, ABAV y Festuris, además de los encuentros VisitArgentina realizados en Río de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte y Porto Alegre.

"Contar con una ruta directa desde San Pablo hacia El Calafate y Ushuaia incentiva el arribo de más visitantes brasileños durante el verano e integra al destino en la amplia red de conexiones aéreas de la compañía en Sudamérica y el mundo, generando un impacto muy positivo en toda la cadena de valor turística local", concluyó Pavlov, agradeciendo el trabajo conjunto entre la aerolínea y el sector privado.