La Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial este sábado en respuesta al fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó el pedido argentino de suspender el proyecto petrolero Sea Lion en aguas de las Malvinas. En el texto, el Gobierno destacó que el tribunal reconoció, aunque de forma no unánime, la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

"El Gobierno Nacional celebra este reconocimiento frente a la posición del Reino Unido, que pretende sistemáticamente desconocer la disputa para eludir su obligación de negociar", señaló el Ejecutivo. Sin embargo, aclaró que no comparte la decisión de los jueces de considerar que, en esta etapa preliminar, no existe jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas.

El escrito aclaró que la Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de los recursos. "La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve", argumentaron.

Nuevas sanciones y el pedido al Congreso

A pesar del revés judicial, el Gobierno ratificó que la decisión no legitima la explotación de los recursos naturales y anunció que continuará con las acciones administrativas. En ese marco, se informó que el viernes se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por infracciones al marco jurídico vigente. "El mensaje es claro: quienes participen de la explotación ilegítima de nuestros recursos deberán afrontar las consecuencias", advirtieron.

Con la mira puesta en la estrategia legislativa, el presidente Javier Milei solicitó formalmente a la Cámara de Diputados que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. "Su demora entusiasma al gobierno británico", sostuvo el comunicado, al considerar que la norma dotará al país de herramientas más contundentes para defenderse.

Finalmente, el texto concluyó con una fuerte definición política al afirmar que la defensa de la soberanía no pertenece a un gobierno o partido, sino que es un "mandato constitucional irrenunciable". "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas", cerró el documento firmado por el Presidente.