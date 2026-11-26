El dólar oficial minorista cerró la jornada cambiaria de este jueves 26 de noviembre en $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en las pizarras del Banco de la Nación Argentina (BNA), anotando un retroceso de $5 respecto de la apertura del día.

En el segmento mayorista —referencia para las operaciones de comercio exterior—, el tipo de cambio se ubicó en torno a los $1.604 por unidad. Por su parte, el dólar tarjeta o turista (que surge de aplicar los recargos impositivos vigentes sobre el valor minorista del Banco Nación) quedó posicionado en $2.112,50.

En el mercado paralelo, el dólar blue revirtió la calma inicial, avanzó $10 en la rueda y finalizó a $1.690 para la compra y $1.710 para la venta. Con estos valores, la brecha cambiaria entre la cotización informal y el dólar oficial del Banco Nación se ubicó en 5,23%.

Siga la actualización del dólar en https://ushuaia24.com.ar/contenido/25630/dolar-hoy-en-argentina-cotizacion-del-blue-mep-euro-y-cripto-al-instante