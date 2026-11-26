Por 72 votos afirmativos, el Senado de la Nación convirtió esta noche en ley el proyecto de prevención de la ludopatía infantil y regulación del juego en línea, estableciendo un marco nacional restrictivo frente al avance de las plataformas de apuestas virtuales y casinos onlines, entre niños, niñas y adolescentes.

A partir de su promulgación, el Poder Ejecutivo Nacional contará con un plazo de 120 días para reglamentar la norma y poner en marcha los mecanismos de fiscalización y control en todo el territorio argentino.

La norma, votada por unanimidad, ataca de lleno las estrategias de captación y visibilidad masiva de las casas de apuestas y casinos digitales a través de dos ejes centrales:

Veto a patrocinios y figuras públicas: Queda prohibido que las plataformas de juego online patrocinen equipos deportivos, eventos atléticos, influencers o personalidades públicas, cortando una de las principales vías de llegada al público joven.

Bloqueo biométrico a menores: Los sitios web y aplicaciones de apuestas deberán implementar de manera obligatoria sistemas de verificación biométrica de identidad para impedir el registro y el acceso de menores de 18 años.

Tras concretar la sanción definitiva de esta ley, el recinto de la Cámara alta avanzó de inmediato en el tratamiento de un proyecto complementario orientado específicamente a combatir y bloquear las plataformas clandestinas que operan sin autorización oficial.