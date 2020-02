Evo Morales fue distinguido con el título "Doctor Honoris Causa" de la UNTDF 

El ex presidente boliviano recibió la distinción por parte del rector de la UNTDF, José Castelucci por su "extensa trayectoria, sus acciones en torno a la promoción la inclusión social y su gestión".

El ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, recibió este jueves el título honorífico “Doctorado Honoris Causa” de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) por su "extensa trayectoria, sus acciones en torno a la promoción la inclusión social y su gestión en relación a la integración latinoamericana”.

Morales recibió el título, pese a las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales del 2019 que pesan en su contra y su partido, y lo que le valió su desplazamiento del máximo cargo nacional.

El ex mandatario recibió la distinción de la mano del rector de la UNTDF, Ing. Juan José Castelucci, en reconocimiento de su “extensa trayectoria, sus acciones en torno a la promoción la inclusión social y su gestión en relación a la integración latinoamericana”.



En su discurso, Morales realizó un llamamiento a la unión de los pueblos, al anotar que “la unidad de los pueblos será fundamental para encarar procesos de desarrollo regional. Si construimos una Patria Grande el progreso será imparable en toda América Latina”, expresó.



Ante el auditorio fueguino, el dirigente apuntó “en Bolivia vivimos una revolución democrática cultural. En lo político significó la refundación del país, en lo económico la nacionalización de los recursos naturales y las empresas estratégicas. En lo social significó la redistribución de la riqueza”, expresó. “Nuestra experiencia indica que hay una clara necesidad de profundizar la liberación política, social y cultural, que tiene que acompañarse con la liberación económica”, anotando que “logramos una significativa reducción de la pobreza: en 2006 recibimos el Gobierno con un 38.2% de población pobre y en 2018 bajamos al 15%, mediante programas específicos, trabajando también para lograr la tasa cero de analfabetismo.



Por último, Evo expresó que “soy un dirigente sin formación académica que fui reconocido por numerosas Casas de Estudios. Pero la verdad y la honestidad me hicieron llegar a la presidencia de mi país. Me han querido inculpar en causas, pero nunca en una de corrupción. El 3 de mayo vamos a recuperar la democracia en Bolivia”, enfatizó



Por su parte, el rector Castelucci ponderó esta visita histórica para la Universidad de Tierra del Fuego: “Hoy tenemos el honor de recibir a Evo Morales, un líder político latinoamericano extraordinario que encabezó el proceso de cambio más profundo que ha habido en Latinoamérica en este siglo, que se animó a romper con las cadenas de las élites y a trabajar por lo más necesitados, tarea que también asumimos desde la Universidad”, "el presidente se puso al frente de los más desprotegidos, los marginales, los vulnerables y les otorgó derechos por eso ocurrió el golpe de estado, por mejorar la calidad de vida, defender los recursos naturales y hacer crecer la Patria Grande".