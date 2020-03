Ministra de Educación: "No es necesario tomar una decisión que afecte al total del sistema educativo”

Analía Cubino, Ministra de Educación de la Provincia aseguró que "no hay casos confirmados de coronavirus" en la Provincia por lo que las clases no se suspenderán.

La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia, Analía Cubino, afirmó esta mañana que “en la provincia no hay casos confirmados de coronavirus y hoy no es necesario tomar una decisión que afecte al total del sistema educativo”.

El conferencia de prensa en Río Grande, la funcionaria sostuvo que "nosotros estamos siendo responsables atendiendo a las recomendaciones del Comité de Emergencia Provincial y del Comité Científico Nacional. Ayer tuvimos una reunión con todos los Ministros de todas las provincias, con el Ministro de la Nación y con el equipo que está trabajando a nivel científico. Estas definiciones no se toman de manera aleatoria. Es importante transmitir que hay un protocolo nacional y en el caso que se confirmara un caso sospechoso en una escuela ya sea de un estudiante, un docente, un directivo o personal no docente, en ese caso particular se tomará la decisión de cerrar esa escuela. Esto es lo que ha determinado la nación también”.

Asimismo Cubino informó que “el Comité de Emergencia nos recomendó que hiciéramos la sugerencia de aislamiento a todos los estudiantes, docentes y no docentes que hayan viajado a los países de riesgo y que no se haya cumplido el período de 14 días. Hicimos el aislamiento de esos estudiantes y docentes con sus familias. Ninguno de esos casos presenta síntomas sino que ha sido una medida preventiva. Esto es para llevar tranquilidad a todas las instituciones. Es muy importante que nuestros estudiantes estén contenidos también y que entendamos que no son el principal público de riesgo”.

“Hoy mismo saldrá la resolución adhiriendo al protocolo nacional. En el caso de algún caso sospechoso en un aula se va a cerrar la escuela y se va a proceder con el protocolo de aislamiento y contención que corresponde”, reiteró.

Por otra parte, la funcionaria aseguró que “los elementos para la limpieza y desinfección no son más que los que indica el comité, las recomendaciones son las mismas que para los hogares. No hay ningún producto mágico para este caso. Se mantiene la limpieza preventiva en todas las escuelas. Es fundamental además que las familias puedan establecer las propias restricciones. Si el estudiante o un integrante de la familia está enfermo, tiene fiebre, aunque sea una situación de gripe o resfrío común, que no vaya a la escuela para cuidar a los demás”.

Por último, la funcionaria expresó que “el decreto habilita al Ministerio de Finanzas a disponer todas las partidas necesarias con procedimientos sean muy acotados para contar con los insumos necesarios. Hoy tenemos el tema de los insumos cubierto y en los próximos días llegará desde nación un refuerzo de alcohol en gel para que esté disponible”.

“Las medidas que se están tomando no son en base a decisiones políticas sino que obedecen a cuestiones científicas. Se van tomando de manera dinámica atendiendo a como evoluciona la situación pero siempre en función de esas recomendaciones. En la provincia no hay casos confirmados y por tanto hoy no es necesario tomar una determinación total del sistema educativo”.