Chapperón: "Molesta que se comente que esta persona no tiene domicilio en la provincia"

La Ministra se mostró molesta por las publicaciones en redes sociales donde acusan al gobierno de ser responsable de no controlar a los pasajeros y que el pasajero infectado no pertenece a la Provincia.

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, salió hoy a responder las publicaciones en redes sociales y medios de comunicación en donde aseguran que el hombre que ingresó en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas con coronavirus no pertenece a la Provincia.

La funcionaria dijo que el paciente “tiene domicilio en Tierra del Fuego” y agregó que “incluso fue atendido en el Hospital Regional Ushuaia en febrero de este año, es decir antes de la cuarentena. En esta oportunidad, llegó a Ushuaia y después de 48 horas tuvo síntomas y se lo atendió como corresponde”.

De igual modo la Ministra precisó que “en el lugar que parten, se controla la salud de los fueguinos y si tienen síntomas compatibles con COVID, no viajan” y aseguró que “al llegar, firman una declaración jurada donde se hacen saber los síntomas del COVID y en caso de presentar síntoma tienen que llamar al 107 y permanecer en su domicilio obligatoriamente 14 días”.

“Personal de salud llama a las personas que regresan para ver cómo están de salud y en algunos casos se visita al domicilio” detalló Chapperón y remarcó que “desde hace más de una semana se reforzaron los controles con las fuerzas de seguridad y defensa civil para constatar que los pasajeros cumplen con el aislamiento” a su vez “se les informa en todo momento sobre la importancia de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio” reiteró.

Respecto a tener un nuevo caso positivo en la provincia, la Ministra indicó que “sabíamos que esto podía pasar porque sucede en el resto del país. Por supuesto que queremos no tener casos y por eso ponemos foco en los sectores donde puede estar el virus, como es el caso de las personas que regresan a la provincia, sea vía aérea o terrestre, ya que vienen de lugares donde hay circulación”.

“Molesta que se comente que esta persona no tiene domicilio en la provincia, porque no es correcto. Siempre están los detractores que no aportan ideas y señalan que todo está mal” analizó la funcionaria y comentó que “además se realizan múltiples controles y muchas son las áreas intervinientes en cuidar la salud de todas las personas. En lugar de echarnos culpas, debemos cumplir con las responsabilidades que nos toca, donde el Estado lleva adelante estas medidas, pero no es una guardería”, manifestó la funcionaria.