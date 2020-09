Arcando: "Pasar a fase 1 después de más de 200 días de la pandemia, no es la solución"

El ex vicegobernador expresó su rechazo a la medida del Gobierno ya que "está comprobado que los focos de contagio no están en las actividades laborales" y cuestionó que se no se sepa cómo surgieron los contagios del coronavirus.

El ex gobernador y vicegobernador de la Provincia, Juan Carlos Arcando, rechazó hoy que la ciudad de Ushuaia vuelva al aislamiento decretado por el Gobierno ya que "está comprobado que los focos de contagio no están en las actividades laborales, comerciales, productivas, ni deportivas".

En diálogo con el portal ShelknamSur, el presidente del PJ fueguino sostuvo que “pasar a fase 1 después de más de 200 días del comienzo de la pandemia en Tierra del Fuego creo que no es la solución, porque digo esto, por dos motivos: 1) Está comprobado que los focos de contagio no están en las actividades laborales, comerciales, productivas, ni deportivas si funcionan con rigurosos protocolos sanitarios; sino que el problema grave se da en las reuniones sociales y la negación que tiene un porcentaje bajo de la población de mantener las distancias sociales y el uso de barbijos, en una palabra los cuidados. 2) Va a ser complicado que los comerciante quieran volver a cerrar sus negocios, en ese sentido ya se expresaron con un comunicado desde la cámara de comercio repudiando la medida y, por otro lado un porcentaje de los ciudadanos no van a querer volver a encerrarse nuevamente en sus casas, porque muchos de ellos son cuentapropista y hoy no tienen para llevar el sustento diario a sus casas".

Para Arcando, esto podría tener solución "generando conciencia y diciéndole al vecino la situación real de lo que está pasando epidemiológicamente, porque hay una sensación en la ciudadanía que desde el gobierno no le están diciendo la verdad y eso juega en contra para solucionar y controlar el rebrote”.

"Cuando apareció el primer caso del rebrote en Ushuaia y no se sabía el nexo epidemiológico lo primero que se me vino a la cabeza fue lo que pasó en Río Grande, que hubo una persona que estaba contagiada y que fue contagiando a los vecinos y así comenzó el rebrote, aquí en Ushuaia paso lo mismo. Por eso declaré hace 15 días en un medio radial, cuando se dio ese caso, que medios informaron qué era un trabajador gastronómico, que rápidamente el gobierno desmintió que fuera un gastronómico, que en Ushuaia había circulación viral porque no estaba claro el nexo por el cual se contagió y después aparecieron los otros tres casos, que tampoco tuvieron un nexo. No sé hoy, si las autoridades sanitarias (COE) lo detectaron”, observó.

El ex gobernador ratificó que, “no hay claridad en el rumbo de la política sanitaria provincial con respecto al Covid -19, es lo que percibo y percibe la sociedad fueguina. Hoy te dicen una cosa y a los pocos días te dicen otra, no se nota una coordinación para llevar adelante políticas sanitarias efectivas”.

Finalmente dijo que los fueguinos “estamos en un momento decisivo. Puede ser nuestra última oportunidad para evitar que se siga expandiendo el virus COVID- 19, para ello repito lo que digo en todos los medios de comunicación, seguir respetando el distanciamiento social; evitar las reuniones sociales, cuando pase esto de la pandemia habrá tiempo de juntadas y festejos; usar el tapaboca; la higiene personal; y evitar salir de su casa si no es de urgencia o necesidad. Hasta que no haya una vacuna segura y eficaz disponible y la tengamos colocada, nos tenemos que cuidar. Ahora la responsabilidad para no contagiarnos está de nuestro lado, cuidémonos y de esta manera estamos cuidando a nuestra familia”.