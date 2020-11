El emotivo mensaje de un enfermero mexicano que muere por coronavirus

"Pase lo que pase, que sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy" dijo antes de despedirse.

Una conmoción causó la muerte de un joven enfermero mexicano con coronavirus que antes de partir de esta tierra dejó un motivo mensaje a sus familiares, amigos y compañeros.

Sergio Humberto Padilla Hernández de 28 años, estaba ingresado en el Hospital Ángeles Chihuahua en Cuauhtémoc, y fue sometido a una intubación endotraqueal el pasado jueves 5 de noviembre, sin embargo falleció esa misma noche.

En el video que Padilla grabó a tan sólo horas de morir, el joven pide que lo “recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy”.“Voy a ser sometido a intubación endotraqueal. Quiero que, pase lo que pase, que sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver, no es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver después de algunos días en los que me recupere y vamos a seguir adelante”, dice el joven en el registro.

“Los volveré a ver amigos, familia, los amo, y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud, por mi bienestar. Pese a lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego”, finaliza Padilla.