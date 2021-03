El Gobierno contrata a cooperativas para limpiezas de escuelas y colegios por falta de personal Pomys

A pocos días de que haya comenzado las clases en Tierra del Fuego de una manera mixta, es decir presencial para pocos y virtual para la muchos de los alumnos y estudiantes, el Ministerio de Educación salió a informar que se "dispuso como medida excepcional la contratación de cooperativas de trabajo", pese a que para esa función está el personal de Pomys.

Desde la cartera educativa justificaron las contrataciones con "el solo fin de garantizar la apertura de los edificios para albergar a las comunidades educativas". "Se trata de una medida paliativa, momentánea, con el fin de cumplir además las medidas sanitarias en resguardo del personal Pomys que se encuentra en la población considerada de riesgo por edad o por presentar alguna patología".

Para el Ministerio, hay 223 agentes Pomys que tienen más de 60 años y otros 50 que son "en la población considerada de riesgo", y por eso más "270 los agentes Pomys, en su mayoría mujeres que estarán dispensados en sus casas".

“En orden al interés supremo de los derechos del niño debemos garantizar que puedan revincular con su escuela. Es un momento muy complejo para todos, y por ello se toman medidas excepcionales, que no se tomarían sino fuera por pandemia. Apelamos a que todos podamos acompañar esta vuelta a la presencialidad. Es una medida que me gustaría dejar en claro es excepcional, hasta tanto podamos darles la vacunación a todos los trabajadores Pomys que puedan ser personal de riesgo van a ser dispensados, si no podemos aún darles las vacunas no vamos a arriesgarlos, tal como estamos haciendo con el personal docente mayor de 60 años y con patologías que ya ha expresado el ministerio de salud”, explicó al respecto la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analia Cubino.

“Queremos más que nadie la revinculación del personal con sus instituciones, por eso reitero que es una medida excepcional hasta tanto puedan regresar el personal que está dispensado. Por esta razón, y ante la necesidad de completar las dotaciones de las escuelas vamos a reubicar momentáneamente por estas semanas al personal Pomys que no es de riesgo de Jardines a otros establecimientos. Y en algunos establecimientos de nivel Inicial se llevará a cabo la limpieza con cooperativas de trabajo”, argumentó la funcionaria.