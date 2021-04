Advierten que la situación de los alquileres en Ushuaia es grave tras la Ley de Alquileres

Aseguran que ya no quedan viviendas de dos o tres dormitorios. La demanda local crece y también las consultas de personas que viven fuera de la Provincia y que se quieren radicar en Ushuaia.

La Ley de Alquileres sancionada por el Congreso en el 2020 y promulgada por el Gobierno nacional, sólo trajo un perjuicio tanto para propietarios como para inquilinos. Así lo sostuvo Ivana Macagno, dueña de la inmobiliaria Austral Propiedades, quien aseguró que con la nueva normativa "prácticamente no hay alquileres y viviendas de dos o tres dormitorios".

En diálogo con el programa Laberintos de Radio Provincia Ushuaia, la agente inmobiliaria explicó que desde la Ley de Alquileres "muchísima gente retiró las viviendas del mercado porque no sabía qué iba a pasar y hoy estamos con un problema bastante grave donde prácticamente no hay alquileres y viviendas de dos o tres habitaciones" y aseguró que "es mucha la demanda y la oferta es muy baja".

En cuanto a los costos de los alquileres, Macagno informó que "los costos han subido", sin embargo, los valores de Tierra del Fuego se mantienen. Esto también depende de la relación y contratos entre los propietarios e inquilinos donde "hay una consideración".

"Es una situación complicada para todos y estamos en la misma situación de que no hay trabajo. El mercado inmobiliario cayó como nunca en 60 años y es muy complejo el tema", observó.

Sobre la demanda por acceder a la renta, sostuvo que es "alta" debido a que los propietarios decidieron sacar de alquiler las viviendas y otros edificios nuevos o que se están construyendo no cuentan con "la habilitación de los servicios", por lo que contar con las habilitaciones "podría abrir el juego de la oferta de alquileres, más allá de las que viviendas se sacaron para temporario".

Qué es lo que provocó la Ley de Alquileres

Para Macagno, "la nueva ley provocó que la gente desconozca el índice para luego aplicar el valor locativo en el aumento del alquiler. En julio vamos a ver el marcador del Banco Central para ver cuánto va a ser el costo, teniendo en cuenta la inflación del 48% y los sueldos que no aumentaron un 30%. Desde esta Ley es muy incierto ver qué se va aplicar en un año de aumentos, tanto para el dueño como el inquilino. Muchos guardaron las viviendas y ni siquiera están como temporarios. Y por otro lado el miedo de que se alquile y no se pueda desalojar", por otra normativa del Gobierno vigente.

En ese sentido, aseguró que lo que hicieron los diputados y senadores "no fue algo muy acertado aplicar la Ley en medio de una pandemia. No favorece a ninguna de las partes, porque del lado del inquilino que alquila algo por 20 mil pesos no sabe de cuánto va a ser el aumento en julio, que tal vez podría ser del 50%, por ejemplo".

"Creo que lo que ha generado es más problemas, porque ya veníamos con un mercado complicado con los valores en Tierra del Fuego y a nivel nacional. En Buenos Aires los aumentos fueron impresionantes, donde hay un movimiento de Inquilinos que al final salieron más perjudicados. Esto no va a ser bueno, y que el Estado se haya metido en esto complicó más las cosas y ahora hay que ver cómo se resuelve, porque no se va a poder renegociar", aseguró.

Mercado con pocas ofertas y una alta demanda

Por otro lado, la agente inmobiliaria dijo que, a la demanda local por un alquiler, se suman las consultas de personas que no se encuentran en Tierra del Fuego o que recién llegaron. "Hay bastante consultas y de gente que ya está acá, y otros que quieren venir. Encima que estamos con un problema y está viniendo más gente".

"Tengo consultas para mayo y junio, y así cada mes por personas que quieren radicarse acá", agregó.