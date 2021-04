Golpe al bolsillo: El agua en Ushuaia subirá un 140% y llegará hasta un 200% en la zona céntrica

El ex Presidente de la DPOSS cuestionó el tarifazo que tendrán los usuarios de Ushuaia que en algunos casos pagarán nuevos incrementos en la tarifa, sumados a los últimos del 2020.

A la crítica situación económica que vive el país y la ciudad, los usuarios de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) sufrirán un golpe al bolsillo al incrementarse la tarifa en hasta un 140% el cual será aplicado en dos tramos.

El ex presidente de la DPOSS y quien participó de la asamblea tarifaria por el agua, Guillermo Worman, explicó hoy que tras la audiencia “las autoridades nunca sinceraron que el aumento que se va a aplicar en junio es de un 90 % y un segundo tramo en agosto que acumulan un 140%” y cuestionó que “en ningún lugar de la Argentina se está proyectando un tarifazo de esta característica”.

En declaraciones al programa Laberintos de Radio Provincia Ushuaia, Worman ejemplificó que en el caso de Aysa (Buenos Aires) se evalúa un incremento de la tarifa del “60% en 6 tramos, pero nunca en ninguna parte del país se va aplicar un aumento de esta característica”.

En cuanto al argumento que expone la DPOSS, que preside Cristian Pereyra, para aplicar el tarifazo, Worman apuntó que “es incorrecto decir que la tarifa está congelada desde enero de 2017 porque el año pasado quienes viven en la zona centro de la ciudad saben que hubo un incremento del 30% y en esta última factura hubo un 35% de aumento. Y ahora se suma el de este año con un 140% más”.

Para el ex presidente del organismo, en este incremento los usuarios deberán tener “mucha atención” porque “la gran mayoría de usuarios y comerciantes sufrirán un incremento que supera el 200%, con lo cual este argumento que la tarifa viene congelada se da para aquellos usuarios de la Base Naval Ushuaia hasta las 640 Viviendas, que en este sector no está en marcha el sistema cloacal que sí está funcionando desde la Base Naval hasta el Monte Susana”.

Si bien Worman no rechaza que el servicio tenga que ser actualizado porque en sus cuatro años gestión en la DPOSS hubo dos incrementos, “es llamativo que el gobierno en 15 meses haya incrementado un 65% el servicio y ahora va por el 140%” y además que “a nivel nacional no se actualiza la tarifa y recién se está analizando”.

“En Tierra del Fuego vamos a tener un tarifazo. El comercio, la hotelería, la gastronomía no están en condiciones de absorber un aumento de esta característica y por más que haya un descuento del 25% o 50%, el aumento es del 70%. La Cámara hotelera dice que se suspenda el aumento porque están trabajando en pérdida y lo que dijo fue ‘no sabemos si hay que aumenta o no, pero lo que sí sabemos es que la industria y hotelería no está en condiciones de asumir ningún costo más’”, reprochó en la emisora.