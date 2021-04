Posleman propuso andar abrigado y abrir las ventanas en las oficinas por el coronavirus

El director de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman, propuso hoy andar abrigados y abrir las ventanas en las oficinas tantos públicas como privadas, para permitir la circulación de aire, para evitar el crecimiento de la segunda ola de coronavirus en el país.

En declaraciones al programa Laberintos de Radio Provincia Ushuaia, el medico aseguró que actualmente “hay menos internación que en la ola anterior con respecto a la cantidad de contagios que vemos a nivel ambulatorio. Las cosas están bien, pero no significa que pueda empeorar”.

Para el profesional, evitar los contagios del coronavirus “depende mucho de las medidas que vayamos tomando y las conductas como sociedad. De ser respetuoso con algunas normas como el distanciamiento social, barbijo y lavado de manos y fundamentalmente las reuniones clandestinas en lugares cerrados que hacen que no circule al aire”.

En ese sentido, observó que en el caso de Ushuaia hay oficinas públicas como privadas “donde la gente se relaja creyendo que esta en una burbuja y no es así, porque no es su casa y ahí tiene también que mantener la distancia social y la ventilación del lugar que eso no se ve que se cumplan en las oficinas y eso favorece el contagio”.

A pesar de estar a pocos días del invierno, Posleman sostuvo que “los fueguinos estamos acostumbrados a vestirnos con camperas y buenos zapatos impermeables, y al llegar a un lugar cerrado andar en camisa y remera muy bien calefaccionados. Hoy creo que esos lugares que están bien calefaccionados tenemos que ventilarlos y acostumbrarnos a estar abrigados adentro por la ventilación”. En esa línea, ejemplificó que la transmisión del virus en lugares cerrado “es como un cigarrillo donde el humo queda concentrado”.