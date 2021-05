Castelucci se bajó de su candidatura en la UNTDF por falta de apoyo 

El polémico rector decidió renunciar a su candidatura para seguir en el cargo de rector al no contar con los votos suficientes.

El rector de la Universidad de Tierra del Fuego (UNTDF) Juan José Castelucci, confirmó hoy su baja a la candidatura para la reelección en el cargo ya que no cuenta con los votos suficientes.

En la 4° Asamblea Universitaria Extraordinaria - Elección de Rector/a y Vicerrector de la UNTDF, Castelucci comenzó diciendo que “es muy poco lo que tengo para decir esta asamblea que ha llegado a su feliz término con los 40 asambleístas” para luego criticar a la gestión del gobierno nacional de Mauricio Macri y brindar elogios a los gobiernos kirchneristas, de la cual es un férreo seguidor.



“Tuvimos dos pandemias, una encabezada por un gobierno neoliberal encabezada por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, que sus intenciones fueron cerrar las universidades públicas” dijo, aunque reconoció que en estos últimos años se creció en los edificios, regularización laboral, mayores carreras, y el dictado de clases.



“Me voy con la satisfacción fundamental que en nuestra universidad nadie se contagió y nadie murió”, dijo el rector y lamentó el fallecimiento de sus amigos por el coronavirus. “Tenía una responsabilidad de la que creí manejarla lo mayor posible, y agradezco a todos los que me acompañaron y a los que no me acompañaron”, agregó.

"Estoy en la edad de jubilarme, y esperamos tener una buena asamblea y quien salga elegido continúe con el crecimiento de estas Universidad. Van a encontrar en este ex rector un acompañamiento, poniendo como siempre la función social", manifestó.

El rector protagonizó una serie de escándalos en la Casa de Altos Estudios, como lo fue la charla que brindó el condenado por corrupción y vicepresidente, Amado Boudou. También fue noticia a nivel nacional al bautizar el Aula Magna de la casa de altos estudios con el nombre de Santiago Maldonado, el joven que desapareció en octubre de 2017 en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional.