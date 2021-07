Prepararon el ARAVA para ser utilizado en aeroevacuaciones de pacientes y en corta distancia

De ser una aeronave de transporte de personas en casos sanitarios, y también políticos, el Arava fue preparado para realizar aeroevacuaciones de corta distancia para posibles pacientes que necesiten trasladarse a otro hospital.

Durante la pandemia, los traslados se realizaban vía terrestre lo que alargaba los tiempos y ocasionaba un mayor peligro cuando las condiciones climáticas son adversas. Ahora, desde la Dirección Provincial de Aeronavegación se explicó que la aeronave tendrá un uso para posibles pacientes que necesiten trasladarse a otro hospital, tanto de la Provincia como del continente.

El director Provincial de Aeronavegación Oficial, Claudio Isetta informó que “el Arava fue configurado en un esquema que posibilita poner camillas de campaña, además del equipamiento sanitario que se usa normalmente”.

“En este momento se está trabajando en efectuar la conexión del equipamiento sanitario a la instalación propia del avión, para así tener capacidad de energizar los equipos de salud que actualmente deben operar solo con sus baterías internas, limitando su tiempo de servicio, se trata de una funcionalización que no se había hecho antes en esta aeronave” explicó.

Al mismo tiempo aseguró que “una vez finalizado esto, vamos a poder usar el equipamiento sanitario que posee la dirección, inclusive el que se utilizaba en los aviones jet que tenía la provincia y que ahora se van a poder usar en el Arava”.

Por otra parte, Isetta especificó que la aeronave “está configurada con capacidad para 6 camillas de campaña, la camilla propia de aeroevacuación que dispone de mayores prestaciones y 4 pasajeros sentados, siendo esta la distribución más adecuada ya que permite el acceso a todo el equipamiento que acompaña”.

Finalmente, el funcionario señaló que ante una posible eventualidad “estos cambios nos permite compartir pacientes entre Ushuaia y Río Grande en 40 minutos, en el caso de Río Gallegos el tiempo es de una hora y media aproximadamente”.

"Cabe destacar que siendo el ARAVA una aeronave multipropósito, permite la operación en todo tipo de pistas y con características STOL (Short Take Off and Landing). Asimismo esta puede ser configurada rápidamente como avión para 20 pasajeros sentados, como ambulancia con las características anteriormente descriptas, o como transporte de carga, pudiendo transportar distintos volúmenes y pesos, ya que cuenta con una puerta especifica de acceso en la parte posterior del fuselaje para estas operaciones", explicaron desde el Gobierno.