Putin en cuarentena por casos de coronavirus en su entorno

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, permanecerá en cuarentena tras casos de contagios de coronavirus en su entorno, según anunciaron las autoridades de ese país este martes.

Un comunicado del Kremlin señala que el mandatario ruso mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Tayikistán, Emomalí Rajmón, en la que le anunció que "deberá permanecer en régimen de autoaislamiento durante un período de tiempo determinado".

Aunque no hay fecha exacta en la que deberá permanece en cuarentena, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, precisó que Putin se hizo una prueba y está "completamente sano". "El aislamiento no influye directamente en el trabajo del presidente, con la salvedad de que ahora no habrá eventos presenciales durante un tiempo", afirmó.

Putin reveló el pasado mes de junio, durante un evento televisivo anual en el que responde a preguntas de la cicudadanía, que se había vacunado contra el coronavirus con el fármaco ruso Sputnik V.