Bertone reclamó por el tope de sueldos y dijo que "ya hay funcionarios que ganan 700 mil pesos"

La ex gobernadora y diputada nacional, Rosana Bertone, reclamó por el cumplimiento de la norma que pone un tope a los salarios de los funcionarios en la Provincia y aseguró que ya hay funcionarios públicos que perciben 700 mil pesos al mes, por encima del Ejecutivo provincial.

La ex mandataria hizo el reclamo tras la presentación realizada ante ante el Superior Tribunal de Justicia junto a la ex gobernadora Fabiana Ríos y el ex Juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, referido al proceso que se le sigue al ex legislador Manuel Raimbault por aplicar el artículo de la Constitución Provincial que prohíbe a los integrantes de los tres poderes del Estado cobrar más que el gobernador.

En declaraciones al Diario Tiempo Fueguino, Bertone señaló que “la norma es muy clara y el propio superior tribunal hace 25 años incumple la constitución” y se preguntó que “¿quién de todos en la provincia, los ciudadanos, la clase política, el poder judicial y el poder legislativo, quién se encuentra ajena a la suerte económica que pudiera ocurrir en la provincia? Nadie. Ninguno debería estarlo.”

“Resulta insostenible en términos políticos e institucionales, que en la peor crisis de la historia de TDF sigamos pensando que el tope no se debe aplicar, que el tope es para uno pero para otros no”, indicó la diputada nacional y agregó que “ya hay funcionarios públicos que ganan setecientos mil, un millón de pesos, ¿cuánto más quiere ganar un funcionario público en TDF, cuando hay gente que no tiene trabajo, vive de planes sociales? ¿Por qué para unos tanto y para otros tan poco?”.

Bertone también consideró que “no me parece razonable ni justo que quienes cumplen con la norma constitucional y es clara, como una obviedad, lo quieran condenar. Es terrible. El que cumple se lo condena y a quien incumple ganando sumas siderales, se los quiera premiar. Es de locos”.

“Si queremos construir institucionalidad respecto a las normas, como el compromiso público sustentable, tenemos que demostrarlo con ejemplos como hicimos con Fabiana Ríos, con la que tengo muy pocas coincidencias, pero si puedo acordar que forzando la constitución para encontrar beneficios personales no va a haber una sociedad más justa”, sostuvo Bertone.