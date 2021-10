Sciurano reclamó al Gobierno el "restablecimiento y la normalización de las actividades deportivas"

El legislador Federico Sciurano le reclamó al gobierno provincial "el inmediato restablecimiento y la normalización de las actividades" deportivas, tras informarse el cierre de esos espacios para instituciones.

“Pedimos el inmediato restablecimiento y la normalización de las actividades a través de una resolución de la Legislatura. Los clubes y asociaciones me solicitaron a través de una nota que intervenga en su nombre ante el gobierno provincial por el recorte de espacios deportivos en Ushuaia”, dijo el parlamentario.

Mediante una nota, autoridades de Boca Ushuaia expresan que “este suceso es sumamente preocupante. Como es sabido, nuestra ciudad, al contrario que de Rio Grande, cuenta con muy pocos lugares donde practicar deportes en espacios cerrados, y esta medida tomada por el Gobierno Provincial es crítica para todo el deporte provincial. No queremos que vuelva a suceder lo que tantas veces ya pasó. Infinidad de instituciones terminan cerrando sus propuestas deportivas debido a la falta de espacios donde poder desarrollarse”.

Sciurano dijo que “es importante entender que la prioridad es que los chicos, jóvenes y adultos de Tierra del Fuego puedan tener su vida deportiva con normalidad. Necesitamos que esto sea resuelto antes del fin de semana que es cuando gran parte de los clubes e instituciones llevan adelante campeonatos, partidos y entrenamientos”.

“Nos quedamos muy preocupados con la información del cierre de espacios deportivos sobre todo con la cercanía del fin de semana”, ratificó el referente radical y continuó diciendo que “no se puede sostener que una provincia que necesita más deporte que nunca después de la pandemia, se quede sin espacios y sin la posibilidad de sostener su rutina. Es un llamado de atención que no podemos permitir”.

El legislador expresó que “lo que los chicos hoy no hacen no se recupera, y el deporte en la formación es fundamental. No podemos cambiar las rutinas de clubes e instituciones. Eso es inadmisible”.

“El deporte es formativo y tan necesario en los chicos como ir a la escuela. Que no tengan la posibilidad de hacer deporte es muy grave”, finalizó.