Taxis de Ushuaia piden un aumento y llevar la bajada de bandera a 110 pesos

Desde Asociación de Taxi en Ushuaia pretende llevar a $110 pesos la bajada de bandera para la prestación del servicio del transporte, fundamentado por incremento al aumento de los costos de mantener los vehículos debido a la inflación y la pérdida de los incrementos del servicio en el 2020.

El presidente de la organización, Facundo Obregón, explicó que ”hasta el momento está $80 la bajada de bandera y $5 la ficha cada 100 metros, pero la propuesta es de “$110 la bajada de bandera y $7 la ficha”.

“Hicimos la presentación del aumento y en estos días estará en Asamblea Tarifaria. Por eso estamos visitando a los concejales y va a salir como todos los años en noviembre o diciembre, donde también tenemos que reconocer que nosotros durante el año pasado perdimos dos aumentos, que es imposible recuperarlo. Nosotros todos los años tenemos un aumento del 20, 22 y del 25% pero tenemos dos aumentos perdidos y la única forma de recuperarlos, es matar a nuestros clientes diarios y eso no se debe", argumentó en FM Master’s Ushuaia.

Asimismo, el representante de los tacheros analizó que el sector tiene "un parque automotor no muy nuevo, y las recaudaciones no son de las mejores porque no todos los días se trabaja por igual. Tenemos autos en el taller y eso significa no trabajar un día o dos, y no es fácil apalear la situación de los costos".

El pedido del incremento deberá pasar por el Concejo Deliberante y una Asamblea Tarifaria.