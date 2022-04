Su bebé recién nacido fue derivado y necesita manos solidarias

Una vecina de Ushuaia atraviesa una difícil situación económica luego de que su recién nacido fuera derivado a Buenos Aires donde atravesó una cirugía de gran complejidad y hoy se encuentra en un delicado estado.

Lourdes Domínguez, contó a Ushuaia 24 que el pasado viernes “evacuaron a la Ciudad de Buenos Aires de suma urgencia a mi hijo David Salomón para recibir el tratamiento que necesita después de atravesar muchas adversidades y hasta una cirugía de gran complejidad en sus intestinos”.

“No sabemos cuánto tiempo llevará su recuperación ya que esto es un día a día al ser un bebé muy pequeño. Ahora él está en el área de terapia intensiva de Neonatología, ya que nació prematuro de 6 meses y ayer cumplió 3 meses de vida, pero su estado aún sigue siendo crítico”, agregó.

Junto al pequeño se encuentra su padre, quien era sustento del hogar conformado por la mujer y tres hijos menores de edad. “Desde los 5 meses de embarazo la veníamos luchando solo con mi esposo y algunos compañeros que en lo que podían nos daban alguna colaboración, y después imagínate internados con él desde el día 23 de enero (tres días antes de su nacimiento por cesárea) la hemos luchado como podíamos además tenemos 3 niños más uno de 14 años y otro de 5 años y de 3 años”, explicó Lourdes.

Ahora, la vecina realizó un pedido solidario “para quien pueda colaborar con lo que pueda por más mínimo que parezca todo suma. Vivimos en el barrio Dos Banderas y los vecinos de diez su actitud en esta situación han colaborado con lo que podían hasta hoy”.

“Lo importante ahora es que David Salomón sigue siendo un bebé de riesgo y a la espera de un milagro. De todos modos, tenemos otro problema que cuando él sea dado de alta y venga a casa necesita un lugar acondicionado para que no corra ningún riesgo por su salud, y no tenemos para eso nuestra casa está sin terminar; no es un lugar donde Salomón pueda estar, pero imagínate que no llegamos con el dinero de tantos gastos, menos con la compra de materiales al menos para la habitación donde tienen que estar él”, concluyó.

Contacto Lourdes: 2901606673