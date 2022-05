Vuoto: "A partir de mañana tenemos que mejorar donde hay que mejorar"

El Intendente y candidato a constituyente aseguró que va a trabajar "para no perder la municipalidad de Ushuaia" y que dará pelea para sumar más bancas al Concejo Deliberante.

Luego del triunfo de la lista "Más Ushuaia" que obtuvo 5 bancas de las 14, el intendente y candidato a constituyente, Walter Vuoto, aseguró que "a partir de mañana tenemos que mejorar donde hay que mejorar", que buscará ampliar las bancas en el Concejo Deliberante como así también "no perder la municipalidad de Ushuaia".

Ante un nutrido grupo de militantes y gremios sobre las puertas de la sede del Frente de Todos sobre la calle San martín casi Yaganes, el candidato resaltó las palabras del presidente del Concejo, Juan Carlos Pino, quien destacó que "el peronismo es la primera vez que gana una convencional estatuyente en la historia de la provincia", con lo cual "es motivo de orgullo".

En cuanto a las elecciones y lo que vendrá en la discusión por la reforma de la Carta Orgánica, Vuoto expresó que "se viene una etapa donde vamos a ir a discutir a esa convención, vamos a ir a encontrar todos los consensos para que la igualdad y paridad empiece a ser una realidad en la Carta Orgánica".

Dirigiéndose a los presentes, recalcó que "la diferencia de hace 30 años y nuestro espacio político es que nosotros como peronista, y sobre todo después de que llego Néstor Kirchner a enseñar que la política es una herramienta de transformación, la única verdad que entendemos es que no sabemos lo que es rendirnos".

"Dejen que nos subestimen, que hablen, nosotros a partir de mañana tenemos que mejorar donde hay que mejorar, tenemos que escuchar donde nos dijeron que hay que mejorar y transformar donde todavía falta la transformación, y pensar que en Ushuaia no es un discurso vacío", aseveró.

"Yo no trabajo y nunca voy a trabajar para lo personal, y para adelante lo que se viene, que como buen hijo de Néstor Kirchner, voy a trabajar para que haya más bancas en el Concejo Deliberante para sostener las bancas en la Legislatura y voy a trabajar para no perder la municipalidad de Ushuaia. A partir de mañana me voy a arremangar porque les puedo asegurar que los nombre van y vienen y lo que queda es lo colectivo", sostuvo Vuoto.