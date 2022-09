Rey Carlos III se enoja por mancharse con tinta

El Rey Carlos III protagonizó un nuevo hecho viral al confundirse la fecha que debía plasmar en un documento y luego enojarse con un bolígrafo que lo manchó de tinta.

"¿Hoy es 12 de septiembre?" preguntó el monarca y uno de sus asistente le respondió: "13 de septiembre, señor", para luego exclamar "!ay Dios, puse mal la fecha!".

Tras firmar, la reina consorte Camila hizo notar que la tinta se había salido y manchado a ambos: "Oh Dios, odio esto. No puedo soportar esta maldita cosa, lo hacen cada vez. Es asqueroso", expresó el ex príncipe de Gales.