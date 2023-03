Protestas y luto por el accidente ferroviario en Grecia

El sindicato de trabajadores ferroviarios convocaron para este viernes un paro de 24 horas para manifestarse contra las malas condiciones laborales del sector, en el que denuncian la falta de modernización del sistema de seguridad y aseguran que el trágico accidente de tren en Larisa, en el que han muerto al menos 57 personas y decenas siguen desaparecidas, pudo haber sido evitado.

Mientras, algunas familias de las víctimas anunciaron este jueves que estudian presentar demandas judiciales contra Hellenic Train y contra el Organismo estatal de Ferrocarriles de Grecia (OSE), señalaron dos bufetes de abogados en Atenas.

Los cuerpos de numerosos muertos fueron carbonizados por completo debido a un gran fuego en el vagón restaurante del tren siniestrado.Foto tomada el 1 de marzo por Vaggelis Kousioras (AP).

"La compañía de trenes anotó mi nombre cuatro veces y todavía nadie me ha devuelto la llamada. Mi familia está muerta. He perdido a mi hermano, he perdido a mi padre. Eso es irreversible. Yo lo sé", dijo Dimitrios Bournazis, uno de los tantos familiares presentes en la protesta celebrada en Atenas el jueves.

El siniestro se produjo poco antes de la medianoche del martes cuando dos trenes -uno con 342 pasajeros y 10 empleados ferroviarios y otro de carga con dos maquinistas a bordo- chocaron cerca de la localidad de Tempe, unos 300 kilómetros al norte de Atenas.