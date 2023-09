Muñiz Siccardi habló de los trabajos de obra pública que se harán y continuarán tras la veda invernal

Finalizando la veda de invierno, la secretaria de Planificación e Inversión Pública del Municipio, Gabriela Muñiz Siccardi, habló hoy sobre lo que vendrá en la temporada en materia de obras y mejoras de calles teniendo en cuenta la gran cantidad de baches y calles destruidas que deja el invierno.

En diálogo con Radio Provincia Ushuaia, la funcionaria informó que "este el último mes que estamos en veda y estamos poniéndonos a tono para el reinicio de algunas de las obras" como por ejemplo "la pasarela, que de a poquito se va reiniciando, la bicisenda, las plazas que tenemos, la nueva plaza Belgrano, la plaza en el barrio San Vicente, la plaza en el barrio Dos Banderas, que por el clima y la altura el suelo aún está muy duro, pero vamos preparándonos y viendo cómo vamos a empezar".

Asimismo, se continuará con la limpieza y pintura de veredas y cordones para "darle color a la ciudad luego que salimos del invierno que es todo gris y la nieve tan linda que dura un ratito blanca y después ya se hace su barro y tierra”, señaló.

En cuanto al plano económico, Siccardi reconoció que "estamos en una situación económica muy difícil que atraviesa el país y nosotros no somos agentes o a ellos, con lo cual también, conversando con las empresas, a ver cómo seguimos, cómo podemos acomodar las obras para poder avanzar; falta terminar el puente, así que también voy acordando con las empresas algunos contratos”.

"En algunos casos los costos fueron demasiado elevados y no pueden ser dentro de lo que es la redeterminación de precios porque siempre supimos que la redeterminación de precios es decuerdo al índice que sale del Indec y muchas veces no representa lo que en realidad pasa cuando uno va a comprar el material” por lo cual “conversamos con cada una de las empresas a ver cómo podemos reencaminar las obras y en el caso de no poderlas reencaminar”, explicó.

Las obras en ejecución

Actualmente el municipio debe continuar trabajando en “la pasarela, la bicisenda, se iniciarían también las veredas de Kuanip, terminar la Plaza del Belgrano, la Plaza San Vicente, la Plaza de Dos Banderas, el edificio de Género, nos queda terminar unas cuadras del barrio Gendarmería, la pavimentación, continuar con lo que es la obra de la entrada en la ciudad que ahí ya hemos repavimentado un sector, nos falta el ensanchamiento y repavimentación del otro sector que es desde la entrada a las 640 hasta la entrada de la ciudad donde también va a ir con un cordón central e iluminación”, precisó la Secretaria.

El edificio Defensa Civil

Sobre la obra del nuevo edificio comenzada el año pasado, la funcionaria contó que existe un problema con los montos a pagar a la empresa, ya que los valores son de mayo del 2022 y fueron absorbidos por la inflación. "Estamos con valores de hace un año atrás porque Nación recién, la semana pasada, sacó la actualización de la obra así que estamos hablando con la empresa se imaginan que no podemos ir trabajando con valores de mayo del 2022. También vamos a renegociar ese contrato a los fines de que se pueda ejecutar. El problema fue que todos los trabajos que se hicieron hasta mayo de este año fueron pagados con valores de mayo del año pasado", indicó.

Baches y calles destruidas

En cuanto a la situación de las arterias de ciudad, la funcionaria explicó que ahora “empezamos a analizar cuáles calles se pueden hacer, cuáles calles hay que llamar a licitación, cuáles calles son bacheos solamente, cuáles hay que levantar todo y hay que hacer una repavimentación íntegra. La verdad que este invierno hemos tenido muchas temperaturas muy frías y después de golpe el calor, al otro día pasábamos de menos diez a más cinco y todos sabemos el daño que le produce eso al asfalto”, sostuvo.

Planta de asfalto

En tanto a la puesta en marcha de la planta de asfalto adquirida el año pasado, Muñiz Siccardi se esperanzó en que "en esta temporada podamos tenerla en funcionamiento. Estamos cumpliendo con todas las normativas que nos está pidiendo tanto lo que es la Secretaría de Energía de Nación para poder comprarle el asfalto directamente a YPF. Y también con todo lo que nos está pidiendo, obviamente, la Secretaría de Medio Ambiente de las provincial".

La planta, estará ubicada cercana al basural de Ushuaia.