Tierra del Fuego comenzó los Juegos Binacionales de la Araucanía 2023, competencia que se realiza entre el sur de Argentina y el sur de Chile, logrando tres medallas de oro. Santiago Avellaneda (masculino hasta 55 kilos), Lucas Avellaneda (masculino hasta 60 kilos) y Angelina González (femenino hasta 52 kilos) obtuvieron medallas de oro. Cabe destacar que Lucas Avellaneda, además, se coronó tricampeón en los Juegos Binacionales de la Araucanía (2021, 2022 y 2023).

En tanto en la segunda fecha de actividad para el Atletismo los seleccionados de Tierra del Fuego siguieron sumando medallas y puntos importantes para la provincia. La talentosa Renata Godoy logró la medalla de oro ya que se impuso en la prueba de los 400m con vallas; mientras que el segundo puesto fue para Michelle Mathieu en la misma competencia, sellando el 1-2 para Tierra del Fuego.

Además, las chicas cerraron una jornada brillante con el triunfo y la medalla de oro en la prueba de relevos, con la posta 4x100m. El equipo estuvo integrado por Antonella Ojeda, Luciana Ferreyra, Michelle Mathieu y Renata Godoy. Otra grata alegría entregó el joven lanzador Nicolas Ravassa, quien obtuvo el tercer puesto en la prueba de lanzamiento de jabalina. Cabe mencionar además el buen trabajo de Antonela Ojeda que obtuvo el tercer puesto en la prueba de Salto en Alto.

El vóley femenino no pudo con el seleccionado chileno de Bío Bío mientras que el masculino derrotó a Aysén por la tarde (3-0) y cayó temprano contra Chubut (3-1). Ambas ramas disputarán doble jornada este miércoles.

Por el lado del Básquet masculino, en el Club Atenas de la localidad Carmen de Patagones, el seleccionado fueguino pese al buen juego y esfuerzo cayó frente a la Región de Los Lagos por 86 a 68. El día miércoles será el último encuentro de la zona A, Tierra del Fuego enfrentará a Nuble a las 11.

En lo que respecta a la natación, instalados en la sede de Choele Choel, los nadadores fueguinos tuvieron una nueva jornada de competición, y si bien las marcas no estuvieron entre los puestos principales, tanto los chicos como las chicas siguieron sumando experiencia y minutos de competencia en el agua.

En inmediaciones de la ciudad balnearia de El Cóndor se concentraron todas las selecciones provinciales y regionales del ciclismo. La cita convocante fue la prueba denominada “Gran fondo” con distancia de 40 km para las chicas y 100 km para los chicos. Por parte de las chicas quien mejor se posicionó fue Josefina Conti con un tiempo total de 1, 22’ 41”(39) y por parte de los varones, Lucas Torres logró hacer los 100 km en 2, 39' 46” (22). El miércoles corresponde día de descanso para todos, mientras que el jueves se retoma la actividad con la Crono individual.

Por último este martes el seleccionado de fútbol tuvo fecha libre y este miércoles jugará el segundo partido de la zona frente al representante de Araucanía (10 hs), en busca d ela clasificación. Este martes cayó ante Araucanía (2-1) y ese resultado le dio una luz de esperanza al equipo fueguino.

CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS DE ESTE MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE

BARILOCHE

9:00 | Vóley Femenino | TDF vs. Los Ríos (Gimnasio BVC)

9:00 | Judo | Luchas preliminares: Femenino (-57 y -63 kilos); Masculino (-66 y -73 kilos).

11:00 | Vóley Masculino | TDF vs. Río Negro (Municipal N° 3)

15:00 | Fútbol Femenino | TDF vs. Santa Cruz (Cruz del Sur)

16:00 | Vóley Femenino | TDF vs. Magallanes (Gimnasio 1)

16:00 | Judo | Finales (Bomberos)

18:00 | Vóley Masculino | TDF vs. Bío Bío (Don Bosco)

NEUQUÉN – CIPOLLETTI

9:30 | Atletismo | Lanzamiento de disco (masculino), 200 metros planos (femenino y masculino), lanzamiento de bala (femenino), salto triple (masculino) y 800 metros planos (femenino y masculino)

10:00 | Fútbol Masculino | TDF vs. Araucanía (La Amistad)

VIEDMA

9:00 | Básquet Femenino | TDF vs. Santa Cruz (San Martín)

11:00 | Básquet Masculino | TDF vs. Ñuble (Villa Congreso)

Ciclismo: día libre

CHOELE CHOEL

Natación: día libre