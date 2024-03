Advierten sobre el crecimiento de estafas virtuales en Tierra del Fuego

El comisario, Roberto Díaz Ibarra, habló hoy sobre las modalidades de estafas virtuales que vienen cometiéndose en la Provincia y que en el último volvieron a crecer, acompañados del uso de las plataformas virtuales y de las redes sociales.

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, el jefe policial explicó que "los delitos informáticos tienen la particularidad que son cometidos a través de un dispositivo móvil, y la persona que o el autor del hecho que comete este tipo de acciones puede ser habituado en informática o ya tengan los conocimientos básicos para poder cometer el adir, interactuar con la persona, lograr alguna confianza, una afinidad y así apoderarse de las claves".

A modo de ejemplo, la autoridad expuso que una persona cuando se va de su hogar, “cierra con llave la puerta, y al llegar por la tarde la abre con la llave. Nosotros tenemos la llave de nuestros datos personales, y si alguien nos pide la llave, no la vamos a brindar”.

Por eso, lo primero que hay que hacer “es no brindar nuestros datos personales a terceras personas, incluso cuando simulan ser organismos oficiales, municipales, provinciales, o buscan la ansiedad de nosotros, diciéndonos ‘ganaste un premio, necesito que me traigas el código que vamos a brindar a tu abonado telefónico, o a tu WhatsApp´. Suele suceder que estamos manejando, en el lugar de trabajo o cocinando, y la ansiedad por un premio, uno le brinda los seis dígitos y esta persona ya automáticamente se apodera de tu cuenta de WhatsApp”.

El Comisario remarcó que “cuando creamos nuestras cuentas de WhatsApp, tenemos nuestro registro de creación, como un DNI, que esos son los seis dígitos de la cuenta. Esa persona inmediatamente se hace de tu cuenta de WhatsApp, le cambia la foto del perfil, interactúa con tu contacto, o puede utilizar tu cuenta para cometer otro hecho ilícito con tus datos personales”.

Las estafas virtuales fueron avanzando desde la década del 90 y luego continuaron con la creación de Facebook y otras plataformas virtuales, donde muchas veces uno expone su vida privada en cuentas públicas, es decir que pueden ser observadas por todo el mundo: “Si me dedico a hacer influencers, tengo muchos suscriptores, y a veces no sé quién está por detrás de ese perfil. Pueden ser distintas personas con distintos motivos, pero la llave la tenemos nosotros, y somos nosotros quienes ponemos la primera barrera, es decir, no darle la llave de nuestra casa a un desconocido. Ya cumpliendo con eso, esa particularidad, nos ahorramos un montón de dolor de cabeza”.

A pesar de los cuidados que uno pueda tener en Internet, "nadie está exento a que en algún momento este ciberdelincuente quiera cometer esta maniobra de larguido", el cual también se extiende a comunicaciones por correo electrónicos donde ahora los malvivientes piden "pide renovar tus claves e ingresar un link".

Otras de las maniobras de estafas, suceden en estos tiempos con el fin del verano. Allí los ciberdelincuentes "llaman a las personas fingiendo que tuvieron un accidente de tránsito en la ruta, y que necesitan dinero para la grúa, y uno en la exasperación o en el momento que te sorprende la comunicación, y vos sabés que es un familiar viajando, automáticamente le transferí dinero para pagar la grúa, y después te das cuenta que era una tercera persona". "Esto ya viene hace mucho tiempo; el ciberdelincuente no está, no reside en Tierra del Fuego, reside en otras provincias", remarcó Díaz.

En ese sentido, contó que "en la Policía Provincial, ya desde el 2018 venimos trabajando, interactuando mucho con las plataformas en Internet, o sea, el recurso humano nuestro se va especializando y ver cómo el ciberdelincuente puede hacerse con tus datos, y cómo se puede desarrollar la investigación para poder obtener resultados, y obviamente, darle todas las herramientas y los mecanismos de la justicia para que pueda llenarse de personas y que cumpla por el hecho delictual que cometieron".

Ya en la pandemia (2020), “todas las personas hicieron mucho el uso de Internet, y el ciberdelincuente aprovechó el contexto de encierro, empezó a cometer este tipo de transgredir por las distintas plataformas". Pero en el caso de la Policía, "no nos sorprendió, porque ya estábamos egresados en cuanto a la materia de investigación y pudimos dar respuesta a la gran mayoría de los hechos delictivos cometidos en la ciudad, llevando a la justicia los resultados de nuestra materia de investigación, que eso se encarga la División de Delitos Complejos".

El ciberdelincuente “no trabaja solo” sino que utiliza las redes sociales “con dos o tres personas que realizan las comunicaciones telefónicas”.

Lo importante para evitar las estafas:

1- No brindar datos personales por redes sociales o llamadas.

2- Corroborar llamados de accidentes de tránsito con familiares o amigos

3- En las cuentas de Whatsapp activar el segundo factor, una segunda clave.

“Lo más importante es no brindar información a terceras personas bajo ningún tipo de comunicación”, insistió y agregó que en caso de ser víctima de estafa “recurrir al canal de comunicación de Whatsapp sobre el hackeo, que la empresa puede recuperar la cuenta en una semana y ante este tipo de hechos acercarse a la comisaría para hacer la denuncia", cerró en la emisora radial.