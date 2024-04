Blanco defendió el salariazo de los senadores: “Un Senador nacional no es el portero de la Casa de Gobierno"

El senador de la Unión Cívica Radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, defendió ayer el incremento salarial de los senadores nacionales que pasarán de cobrar 1.700.000 de pesos a alrededor de 4.500.000 millones de pesos mensuales, en medio de una fuerte devaluación, recesión e inflación que obliga a miles de familias a padecer necesidades y ajustarse para llegar a fin de mes.

En diálogo con la periodista Cristina Pérez en Radio Rivadavia, el parlamentario sostuvo que el incremento "es un tema que se viene discutiendo hace bastante tiempo en el Senado, porque realmente solamente quien vive a más de 2 o 3 mil kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se tiene que trasladar todas las semanas sin dar cuenta lo que significa estar viviendo acá".

"Había muchos senadores que los ingresos no le daban para poder venir y permanecer en la Ciudad de Buenos Aires a realizar sus tareas, y esto fue lo que se realizó, y la mayoría decidió tomar esta decisión", agregó.

Para Blanco, el incremento salarial lo "tomó la mayoría del Senado" a partir de una "realidad" económica. Sin embargo, reconoció que el incremento "no es muy simpático cuando hay un montón de gente sin trabajo, cuando hay un montón de gente ocupada, que cobra muy poco".

En ese sentido, el Senador comparó sus ingresos con otras áreas del Gobierno: "Hay unas remuneraciones que superan en muchas veces a un senador nacional, que no es el portero de la Casa de Gobierno, que no es el portero de una oficina cualquiera, es un Senador de la Nación, que representa al pueblo de la provincia".

En lo personal, el referente del radicalismo informó que actualmente "yo soy jubilado, y en mi pasividad, yo gano mucho más de lo que ganaría como Senador” por lo que planteó “la posibilidad de no percibir la dieta y percibir la jubilación, y me dijeron que no era posible".

"Creo que no le estamos faltando el respeto a nadie, pero tampoco se puede hablar con la liviandad, porque acá parece ser que si se aumenta el sueldo a cualquiera está todo bien, pero sea legislativo, sean los empleados, sean los legisladores siempre es mala palabra", sostuvo, y afirmó que el incremento salarial "no es un privilegio".