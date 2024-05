Israel ataca por "error" un campamento de refugiados y mata a 45 personas

Al menos 45 personas murieron, la gran mayoría mujeres, niños y adultos mayores, en un ataque por "error" del Ejército de Israel sobre un centro de refugiados en Rafah, en el extremo sur de Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el letal bombardeo que impactó un campamento de personas internamente desplazadas fue un "trágico error" y prometió una investigación. El mismo funcionario mantiene un pedido de detención internacional por delitos de lesa humanidad, por lo que esta situación podría complicarlo aún más.

El Ejército de Israel previamente aseguró que se trató de un asalto perpetrado con armas de "alta precisión", dirigido a dos altos mandos de Hamás que fueron asesinados. El grupo islamista denunció el hecho como una "masacre". Entretanto, la comunidad internacional condena el asalto y la Unión Europea acordó en principio reactivar una misión civil en Rafah.



En las últimas horas, Netanyahu aseguró que el asalto no tenía como objetivo causar víctimas civiles y sostuvo que el hecho está siendo investigado. "En Rafah, ya evacuamos alrededor de un millón de residentes no combatientes y, a pesar de nuestro máximo esfuerzo para no dañar a los no combatientes, desafortunadamente algo salió trágicamente mal (...) Estamos investigando el incidente y sacaremos conclusiones, porque esa es nuestra política", señaló en un discurso ante el Parlamento, que fue interrumpido por gritos de los legisladores de la oposición.