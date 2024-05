Cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Ante la llegada del invierno, en los domicilios se recurre elementos para calefaccionarse y que pueden provocar una pérdida de monóxido de carbono. Se estima que en Argentina mueren cada año 150 personas por el "asesino silencioso".

La intoxicación por monóxido de carbono (CO) sucede cuando dicho gas se acumula en el torrente sanguíneo. Cuando hay demasiado CO en el aire, el cuerpo reemplaza el oxígeno en los glóbulos rojos con monóxido de carbono. Esto puede generar un daño grave en el tejido, o incluso la muerte.



El CO constituye una de las principales causas de muerte por envenenamiento para todas las edades, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Se trata de un gas tóxico, menos denso que el aire y que se dispersa con facilidad. A su alta toxicidad se suma la peligrosidad de pasar desapercibido, al ser inodoro, incoloro y no irritar las mucosas. Las personas y los animales que se encuentran en estos espacios pueden intoxicarse si lo respiran.



Entre los artefactos que queman gas, los más frecuentemente involucrados en los eventos de intoxicación son: calefones, termotanques, cocinas, hornos y calefactores (estufas infrarrojas, calderas en el interior del domicilio), cuando no están correctamente instalados o la ventilación de los ambientes es escasa. Otras fuentes son los braseros, los hogares a leña, las salamandras (tanto a gas como a leña), las parrillas, las cocinas a leña o carbón y los faroles a gas.



La intoxicación por monóxido de carbono puede ser particularmente peligrosa para las personas que estén durmiendo o estén ebrias, debido a la incapacidad para notar los síntomas característicos. Las consecuencias pueden ser desde sufrir un daño cerebral irreversible hasta morir antes de que alguien note que hay un problema.

LAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR UNA TRAGEDIA

► Está prohibido el uso de artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios y baños.

► Se recomienda no utilizar braseros o estufas a querosén. En caso de usar, es muy importante apagarlos mientras la familia duerme.

► Se debe evitar calefaccionar los ambientes con el horno o las hornallas de la cocina.

► Los calefones o calefactores que funcionan a gas, deben ser revisados anualmente por un gasista matriculado.

►Se debe verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación. Es fundamental para que se renueve el aire.

► Hay que ventilar la casa una vez al día. Es clave tener buena ventilación en el hogar, tratando de dejar siempre una ventana mínimamente abierta, para que circule el aire.

► Es importante revisar el color de la llama de los artefactos, la cual siempre debe ser azul. Asimismo, controlar si hay manchas negras en la pared, ya que pueden indicar mala combustión.

► Finalmente, desde el área recomendaron que, ante la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, se debe retirar a los afectados del ambiente contaminado y llevarlos a un sitio donde puedan respirar aire limpio.

►Luego, comunicarse con algún centro de urgencias o bien acercarse al Centro de Salud más cercano. Ante cualquier emergencia, los vecinos deben comunicarse con la línea 103 de Defensa Civil o bien con el 107 (Hospital).