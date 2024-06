La ola polar que afecta a toda la provincia genera serias dificultades en el suministro de agua potable en la ciudad de Ushuaia, según señaló hoy Cristian Pereyra, titular de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS).

Pereyra explicó que la producción de agua está comprometida principalmente por el congelamiento en las tomas de agua de los arroyos Grande, Esperanza y Pipo. En esta línea, Pereyra explicó que la producción está resentida debido, entre otras cosas, al congelamiento en las tomas de agua. Sobre la situación, indicó que “hemos tenido y tenemos jornadas que son muy difíciles para la institución”, y siguió: “esta ola polar que se extiende nos afecta notablemente”.

“El Arroyo Grande, el Arroyo Esperanza y el Pipo se congelan, se congelan las tomas de agua y, más allá de que hacemos trabajos para tratar de evitar esta situación, cada uno de esos trabajos demanda un tiempo, tiempo en el cual no se puede producir el agua necesaria que uno está acostumbrado”, precisó.

Al mismo tiempo, manifestó que “se suma que estas bajas temperaturas congelan el suelo y, en ese congelamiento, las cañerías se ven resentidas y han aparecido una innumerable cantidad de pérdidas de agua que debemos atender y que son muy complejas porque el suelo se encuentra congelado”. En este sentido, instó a la comunidad a “cuidar el recurso que tenemos hoy”, y aseveró que “estamos en un momento muy complicado con una combinación de situaciones que hacen que sea difícil sostener el servicio normal en toda la ciudad”.

“Nos hemos encontrado con vecinos que contaban con el tanque pero que lo dejaron de usar o lo sacaron de servicio”, añadió y continuó: “la realidad es que recomendamos que todo aquel que tenga el tanque de agua lo ponga en funcionamiento, porque realmente va a ser de mucha utilidad para cada una de las familias”. Por otro lado, informó que se van a seguir dando las restricciones en el servicio ya que “por las condiciones climatológicas son medidas que debemos tomar para resguardar hospitales, bomberos y servicios esenciales, entonces, no podemos quedarnos sin agua en algunas de las cisternas”.

En relación a esto, recalcó que “hay sectores que tienen baja presión o que no tienen servicio, pero esto no es a partir de una decisión o de un corte de la institución”, y remarcó que “estos cortes programados serán notificados e informados”. Finalmente, solicitó a la población “que se comunique a los teléfonos de la DPOSS cualquier tipo de rotura, ya que no podemos permitir tener una cañería que está rota y evacuando gran cantidad de agua”.