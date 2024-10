Multa millonaria a Lufthansa por discriminación

La aerolínea alemana Lufthansa fue sancionada con una multa récord de 4 millones de dólares por el trato dispensado a un grupo de pasajeros judíos en un vuelo de 2022 en Fráncfort. Esta multa representa la mayor impuesta a una compañía aérea por violaciones de derechos civiles.

El Departamento de Transporte de EE.UU. investigó un incidente en el que un grupo de 128 pasajeros, que portaban atuendos distintivos de hombres judíos ortodoxos, fue denegado de embarque. Los pasajeros, que no viajaban juntos, afirmaron que fueron tratados como un único grupo y se les impidió abordar basándose en supuestos comportamientos inadecuados de algunos.

La tripulación de Lufthansa justificó la decisión argumentando que los pasajeros no obedecieron las instrucciones sobre el uso de mascarillas y sobre no agruparse en los pasillos o cerca de las salidas de emergencia. Sin embargo, la investigación del Departamento de Transporte no halló evidencia de mal comportamiento y criticó que la tripulación no identificara a los pasajeros específicos que habrían infringido las normas.

Los pasajeros que fueron denegados de embarque recibieron reprogramaciones para el vuelo del día siguiente. La multa impuesta a Lufthansa subraya la gravedad del caso y destaca la importancia de tratar a todos los pasajeros con equidad, independientemente de su apariencia o religión.