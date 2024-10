El PJ le pedirá la renuncia al partido a "Moncho" Calderón y Perpetto por los disparos afuera de la sede

El apoderado del Partido Justicialista y jefe de gabinete municipal de Ushuaia, Sebastián Iriarte, confirmó hoy la expulsión como autoridad partidaria al líder gremial de UTHGRA, Ramón “Moncho” Calderón y secretario general del gremio de Guincheros Tierra del Fuego y vocal congresal suplente del Partido Justicialista por el Departamento de Rio Grande, Maximiliano Perpetto, como implicados en los disparos que se produjeron en las afueras de la sede de la calle Kuanip al 1300, durante el fin de semana y tras la finalización de un acto partidario.

Iriarte confirmó que desde el PJ se decidió la “renuncia” al Partido a ambos lideres gremiales, muy cercanos al peronismo fueguino, debido a los hechos de violencia, donde un afiliado al sindicato de Camioneros resultó herido de bala.

En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, el representante justicialista dijo que "el acto fue hermoso, donde concurrimos con nuestras familias, con nuestros hijos, hijas, que era el lanzamiento de la mesa, Cristina, Presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional, y desgraciadamente terminó con un hecho de violencia que pareciera que, por el rápido accionar de las fuerzas de seguridad, está siendo esclarecido".

"Fue un acto familiar y realmente muy lindo, que transcurrió con total normalidad hasta que ocurrieron los hechos que son de público conocimiento, que repudiamos de manera absoluta, que el PJ emitió un comunicado en donde condenamos todos los hechos de violencia", insistió.

En ese sentido, dijo sentirse personalmente con "mucha bronca, porque no podemos permitir que se asimile este hecho como algo normal". "Me parece que no hay justificación posible, ya sea por una cuestión que venga de arrastre, que tenga que ver con internas sindicales, que haya salido de las manos, me parece que no podemos de ninguna manera naturalizarlo y condenarlo de manera absoluta".

Respecto a las medidas del Partido Justicialista, teniendo en cuenta que el presunto autor de los disparos Maximiliano Perpetto y Calderón iban a asumir como autoridades partidarias, Iriarte dijo que "han presentado la renuncia y que en los próximos días la implementaremos para que eso tenga sus consecuencias".

"Es la renuncia a disposición, la presentación no de carácter formal es como cuando uno renuncia a un cargo que transmite la palabra", aclaró, ya que ambos implicados se encuentran detenidos e incomunicados.

Para el apoderado justicialista, "acá hemos sido todos víctimas de este hecho. Nosotros concurrimos con nuestra familia y solo pensar que han atravesado una situación de esas características, a uno lo llena de miedo y de preocupación", por lo cual "si hubiéramos imaginado ese desenlace, nunca hubiéramos asistido con nuestros hijos".

En el caso de Perpetto, que ya cuenta con asuntos penales, Iriarte dijo desconocer "su condición", aclarando que "para ser candidato de un orden representativo obviamente se presentan los certificados de antecedentes penales", pero para autoridades partidarias es un "requisito excluyente".

Por otra parte, el jefe de gabinete municipal informó que desde el gobierno se comunicaron con la trabajadora de Tránsito que se muestra en el video circulado en las redes sociales, a los gritos y desesperada por la situación. "El secretario de Gobierno está en comunicación permanente con los trabajadores y nos hemos solidarizado de manera inmediata, poniendo a disposición todos los recursos que hagan falta para que puedan sobrellevar este mal momento. El juez la va a tener que llamar a declarar, porque fue casi como una testigo personal. Por supuesto, si hiciera falta, seguramente se instrumentará lo que sea necesario", dijo.

Por otra parte, Iriarte transmitió que el intendente Walter Vuoto se encuentra "consternado y muy preocupado por lo que pasó, principalmente por sus empleados, que casi arriesgaron su vida, porque un balazo pegó en una camioneta ahí a 10 metros donde estaban descargando y que luego el vecino hizo la denuncia".

"Es un hecho que realmente no sucedió una tragedia de milagro", definió el apoderado.