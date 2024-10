Milei criticó a Alfonsín en aniversario de la UCR y desata el repudio de legisladores radicales

El presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra el expresidente radical Raúl Alfonsín durante la conmemoración del 41 aniversario del triunfo de la Unión Cívica Radical (UCR). El Jefe de Estado afirmó, desde Córdoba, que la caída de la convertibilidad y el golpe de Estado fueron impulsados por Eduardo Duhalde y Alfonsín, a quien acusó de ser "partidario de un golpe de Estado", a pesar de que tradicionalmente se le reconoce como "el padre de la democracia".

“Previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por (Eduardo) Duhalde y (Raúl) Alfonsín, que paradójicamente a Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado”, declaró Milei.

Las declaraciones del mandatario generaron un fuerte rechazo entre los legisladores radicales. Rodrigo De Loredo, a través de su cuenta en la red social X, expresó: "Repudio la afirmación que acaba de realizar el presidente @JMilei sobre Raúl Alfonsín en la Fundación Mediterránea. Más aún en una fecha tan cara a todos los argentinos. Absolutamente disparatado".

Pablo Juliano, titular de la agrupación Democracia para Siempre, se unió al repudio y sostuvo que Milei "no tiene estatura para hablar de Alfonsín", enfatizando el compromiso del ex presidente con la democracia, algo que, según él, Milei no puede demostrar.

Milei también mencionó que Alfonsín "huyó del poder seis meses antes" y que su gestión mostró indicadores sociales "peores que los que había en diciembre de 2001".

El senador Pablo Blanco defendió el legado de Alfonsín, indicando que Milei "pretende desvirtuar la historia". "Raúl Alfonsín fue un pilar de la democracia y un defensor de los derechos humanos. No permitamos que la mentira opaque su legado. ¡La verdad siempre prevalecerá!", afirmó en X.

La diputada Mariela Coletta, por su parte, cuestionó la credibilidad de Milei al señalar: "¿Qué podemos esperar de alguien que dice no creer en la democracia?". Las declaraciones del presidente han reavivado el debate sobre la figura de Alfonsín y su impacto en la historia reciente de Argentina.