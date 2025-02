Murió Michelle Trachtenberg, actriz de "Buffy, la cazavampiros"

Michelle Trachtenberg, una exestrella infantil que apareció en la exitosa película de 1996 "Harriet the Spy" y luego coprotagonizó dos programas de televisión de la era de los millennials, "Buffy, la cazavampiros" y "Gossip Girl", falleció hoy a los 39 años de edad.

Todo sucedió cuando la policía respondió a una llamada al 911 poco después de las 8 AM. en una torre de apartamentos de lujo de 51 pisos en el vecindario Hell's Kitchen de Manhattan, donde los oficiales encontraron a Trachtenberg "inconsciente e inconsciente", según un comunicado de la policía de Nueva York difundido por la agencia Associated Press.

Los paramédicos la declararon muerta en el lugar y hasta el momento no se sospecha de un crimen, igualmente el médico forense de Nueva York está investigando la causa de la muerte.

Trachtenberg tenía 8 años cuando comenzó a interpretar a Nona Mecklenberg en "The Adventures of Pete & Pete Nona" de Nickelodeon de 1994 a 1996 y luego protagonizó el papel principal en las adaptaciones cinematográficas de "Harriet the Spy" e "Inspector Gadget", junto a Matthew Broderick.

"Michelle se presenta como genuina porque realmente es una niña genuina. Todo el mundo puede identificarse con ella", dijo Debby Beece, presidenta de Nickelodeon Movies en 1996.

En 2000, Trachtenberg se unió al elenco de "Buffy", interpretando a Dawn Summers, la hermana menor del personaje principal interpretado por Sarah Michelle Gellar entre 2000 y 2003.

Michelle Trachtenberg, a la izquierda, que interpreta a Dawn, la hermana de Buffy (AP Foto/Damian Dovarganes, Archivo)