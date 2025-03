Freites responde a Novaresio sobre el ranking de los diputados que más viajan con fondos públicos

La diputada nacional por Tierra del Fuego, Andrea Freites, salió este miércoles al cruce de un ranking realizado por el periodista Luis Novaresio, publicado en A24, en el que se afirma que la parlamentaria ocupa el puesto número 5 entre los diputados que más viajan utilizando fondos públicos.

El debate comenzó cuando Novaresio emitió un segmento titulado "Los diputados más viajeros" donde acusó a Freites de ser una de las representantes con mayor cantidad de desplazamientos aéreos. Según los datos del informe, la diputada habría realizado 210 viajes en los últimos seis meses, lo que implica un promedio de más de un viaje por día. Este dato desató un intenso debate sobre los costos y la justificación de estos desplazamientos, financiados con fondos del Estado nacional.

En declaraciones a Radio Provincia, la parlamentaria de Unión Por la Patria aseguró haber solicitado el "derecho a réplica" al programa del periodista a través de diversas plataformas, pero señaló que aún no ha recibido respuesta. "Le escribí a Novaresio, pero aún no tengo respuesta", dijo.

La diputada también explicó que los viajes que realiza están relacionados con su trabajo parlamentario y no tienen fines personales: "Los únicos recursos que tengo son los pasajes, porque un diputado no tiene una partida extra como en otros ámbitos. Esto no es algo nuevo, lleva mucho tiempo funcionando así en la Cámara de Diputados" y remarcó que los pasajes son una herramienta utilizada por los diputados para cumplir con sus tareas, especialmente en un territorio extenso como Tierra del Fuego, a más de 3.000 kilómetros de la Capital Federal.

Freites también se mostró molesta por la cobertura de algunos medios locales que replicaron la información del ranking sin verificarla adecuadamente. "A los medios locales, sobre todo, les pido que se informen mejor. No tengo problema en dar la cara y explicar mi trabajo, pero me molesta que algunos medios copien y peguen información sin conocer cómo se vive en Tierra del Fuego", sostuvo.

"Que los medios nacionales hablen y opinen sin saber, estamos lamentablemente bastante acostumbrados, de hecho, yo voy a tratar de que Novaresio conozca un poquito más de cómo se vive a 3.000 kilómetros de la Capital del país, pero sí molesta mucho ese copie y pegue continuo de algunos medios locales, de algunos, no todos", fustigó.

En relación con la cobertura mediática, la diputada señaló que su equipo de comunicación había enviado links con información detallada sobre los viajes y las tareas que realiza a la producción de A24. A pesar de no haber hablado directamente con los medios que replicaron la noticia, afirmó que su equipo había intentado proporcionar la información necesaria para que se pudiera informar correctamente al público.

En tanto, en Instagram la diputada afirmó que cuando asumió " me dieron a elegir entre 5 paquetes de movilidad, como verán no recibido dinero para tal fin" a su vez dispone de "10 tramos por mes" que solo puede usarlo ella.