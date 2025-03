El Ministerio de Salud de Nación elimina el Instituto Nacional del Cáncer

El Ministerio de Salud anunció que tomará la decisión de absorber al Instituto Nacional del Cáncer (INC), con el objetivo de eliminar la duplicidad de tareas y mejorar el control sobre las acciones relacionadas con la lucha contra el cáncer en el país. Según el comunicado oficial, la medida busca optimizar el uso de recursos y garantizar la continuidad de los programas, acceso a medicamentos y tratamientos de manera más eficiente.

La decisión llega luego de una serie de relevamientos realizados en el INC, donde se detectaron múltiples irregularidades y problemas logísticos. Entre los hallazgos más graves, se identificaron entregas de medicamentos cercanas a su fecha de vencimiento, compras ineficientes de insumos, y una duplicación de programas y estructuras que afectan la eficiencia en el manejo de la enfermedad.

Uno de los problemas más destacados fue la duplicación de tareas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer, cuya responsabilidad ya está a cargo de la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica. Además, los Programas Nacionales de Control y Prevención de Cáncer, que también realizaba el INC, tienen funciones similares a las de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles, lo que generaba redundancias innecesarias.

Otro de los puntos críticos fue la compra de medicamentos, que no se ajustaron adecuadamente a los cambios de demanda, lo que afectaba la disponibilidad y el tiempo de respuesta para los pacientes.

A pesar de estas modificaciones, el Ministerio de Salud aseguró que esta reestructuración administrativa no afectará la continuidad de los programas que el INC llevaba adelante. "El Ministerio reitera y recalca: esta medida no afectará la continuidad de ningún programa que garantizaba el Instituto Nacional del Cáncer y sólo es un cambio administrativo que apunta a corregir los problemas encontrados, optimizar los procesos de compra y mejorar la calidad de la atención al paciente oncológico" dijo el comunicado.