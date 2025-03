La concejal Daiana Freiberger generó un gran revuelo político al anunciar que abandonaba el bloque del Partido Justicialista (PJ) dentro del Concejo Deliberante de Ushuaia para pasarse al nuevo bloque "Provincia Grande". Esta decisión, tomada por diferencias con el oficialismo, desató un conflicto dentro del espacio peronista que ahora llevará el caso a la Justicia, reclamando que la edil devuelva la banca que considera pertenece al partido.

La concejal del PJ, Yesica Garay, fue quien este lunes comunicó la decisión del partido de judicializar el cambio de bloque y exigir la restitución de la banca, al tiempo que fue tajante al expresar que la banca "es del partido" y que Freiberger no tiene "representatividad" para continuar ocupándola tras su cambio de alineación política.

En declaraciones a Radio Provincia, la edil argumentó que Freiberger no alcanzó el mínimo de votos necesarios para acceder al cargo de manera independiente. "Daiana ni siquiera logró el piso mínimo de preferencias para acceder a la banca. Ella accede a la banca por una cuestión que Cristina López debe tomar la banca del Senado y renuncia a la del Concejo, y ella seguía dentro de la lista", apuntó.

Respecto al comunicado y declaraciones que hizo la ahora concejal de Provincia Grande, Garay reprochó: "He compartido la banca con Daiana y que se ponga en ese lugar tan peyorativo con alguno de nosotros, me parece desafortunada, me parece que ni mis pares ni yo somos amigos de ningún campeón, la verdad que eso me pareció descalificativo para nosotros, que sí, efectivamente, estamos dentro de las seis personas más elegidas como concejales en esta ciudad".

"Yo no tengo un amigo campeón, sí tengo un conductor político, sí tengo un intendente, sí tengo un presidente del partido provincial, además es el partido más grande de la provincia del país, y después, en lo personal, puede ser mi amigo o no, pero además de que descalificáramos de esa manera a nosotros, no suma, creo al contrario, que sigue poniéndonos en ese lugar y en esa escena de la política que la gente no quiere, la gente no le interesa nuestras diferencias", agregó.

La edil denunció que la decisión de Freiberger de abandonar el bloque no es una cuestión meramente política, sino una traición a los votantes que confiaron en ella para representar al PJ. "La gente nos votó, si nos puso el voto y la preferencia y confió en nosotros, es porque efectivamente creyó que podíamos representarlo y solucionar parte los problemas cotidianos que tienen. Entonces, la verdad que llevarnos un poco a todos en ese lugar de responder determinadas cosas, yo no lo veo bueno, la verdad que, como autoridad del partido, sí me parece que queremos que la banca vuelva al partido, porque en definitiva todos los compañeros y las compañeras que forman parte de la lista hemos sumado las preferencias y absolutamente todos compartimos preferencias", afirmó.

La concejal del PJ también cuestionó la coherencia de Freiberger al cambiar de partido, recordando que en su momento aceptó el cargo porque se sentía representada por el PJ. "¿Cuándo te diste cuenta de que ya no te representaba? Si lo hiciste hasta el momento de firmar, ¿por qué cambiar ahora?", planteó.

"La realidad es que la lista es del Partido Justicialista, la banca es del Partido Justicialista, si después se dio cuenta que se sentía más representada por otro representante político de la provincia, bueno, trabajen para eso", cuestionó.

Garay también aludió a las declaraciones del Intendente Martín Pérez, quien, en relación a ciertos cambios dentro del PJ, habló de una "estafa electoral" en referencia a los casos de concejales que, tras ganar las elecciones bajo una alianza, terminan siendo opositores. "Este tipo de actitudes afectan tanto al partido como a la confianza de los ciudadanos", subrayó.

Finalmente, Garay concluyó que el PJ debe tomar medidas legales para que la banca sea recuperada por el partido. "Solicitarle al partido por supuesto que tome las medidas necesarias, judiciales para solicitarle la banca, porque me parece que no es justo para quienes efectivamente militaron. Es lo justo para ese compañero, para esa compañera, que militó toda la campaña, que hizo el puerta a puerta, que llegó a la lista 2 con 10 candidatos".