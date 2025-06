En medio de los actos por el aniversario de la provincialización de Tierra del Fuego, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, fue denunciado por el periodista de Río Grande, Leonardo Di Benedetto, por agresión física, censura y destrucción de material periodístico durante la cobertura del evento.

El hecho ocurrió el pasado 1 de junio en la Casa del Deporte de Tolhuin, sede del acto central. Según el testimonio brindado por Di Benedetto, titular del portal Pueblo Chico, al periodista Ángel Fretes en su programa radial de Ushuaia (FM Monumental) , tras insistir con preguntas relacionadas a la gestión municipal —particularmente sobre la quita de terrenos adjudicados y la interna política del Partido Justicialista— el intendente Harrington reaccionó de forma violenta.

"Cubrimos ese evento, después cuando terminó, uno se acerca a distintos funcionarios para hacer algún tipo de nota, y nosotros queríamos preguntarle al intendente algunas preguntas políticas, también preguntarle sobre su gestión, cómo se viene llevando adelante. Una de las preguntas que le queríamos hacer, ¿por qué y bajo qué reglamento están sacando los terrenos a personas que han sido adjudicadas?, preguntas que a lo mejor, y con mucho respeto, algunos colegas no se animan a hacerlas (...). Cuando entramos a preguntar, verdaderamente decía que no, que no iba a responder ningún tipo de pregunta, entonces nosotros insistimos en seguir haciendo la pregunta, estábamos grabando, y nos agarró el teléfono y lo apagó. Hubo, de parte del intendente y por parte del equipo que lo acompaña el intendente, agresiones físicas hacia mi persona, insultos. Cuando hablo esto, tengo un nudo en la garganta porque nunca me hubiese esperado que me vayan a agredir de esa forma", denunció el comunicador.

“El intendente me apagó el teléfono y borró material que había grabado durante más de dos horas de trabajo. No solo fue eso, también recibí empujones, insultos, y agresiones físicas por parte de su equipo”, añadió Di Benedetto, visiblemente afectado por lo ocurrido.

En tanto, la titular del medio "Nueva Visión Fueguina" quien se encontraba junto a Di Benedetto, Patricia Granado, también estuvo presente y dio cuenta del momento vivido: “Había muchas personas, fue un hecho público. Se lo vio empujar a Leonardo, y mujeres del equipo municipal comenzaron a gritar y tironearlo mientras hacía su trabajo”. Granado remarcó que el incidente no es un hecho aislado y que ya habían tenido dificultades para cubrir actividades oficiales del municipio, con denuncias previas registradas ante FOPEA (Foro de Periodismo Argentino).

“Hay un patrón de silenciamiento”, sostuvo Granado. “Cuando hacés preguntas incómodas, te cierran las puertas o directamente te agreden. Esto no es solo un ataque a un periodista, es un ataque a la libertad de prensa y a toda la comunidad”.

Además, la productora relató que luego del altercado fueron seguidos por vehículos en actitud intimidatoria y que muchas personas del municipio, por temor a represalias, se comunican en privado para contar situaciones de presuntos abusos de poder. Algunas de ellas incluso denunciaron intentos de desalojo sin orden judicial y maniobras irregulares en la asignación de tierras.

La denuncia fue formalizada ante las autoridades judiciales y también fue remitida a FOPEA. El periodista y su equipo manifestaron que continuarán ejerciendo su labor en Tolhuin y en toda la provincia, a pesar del clima hostil.

“Donde está la noticia, vamos a estar”, afirmó Di Benedetto. “Hoy fue a mí, pero mañana puede ser a cualquiera. No vamos a permitir que se naturalice la violencia institucional contra la prensa.”

Hasta el momento, el intendente Daniel Harrington no ha emitido declaraciones públicas al respecto.