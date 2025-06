Masivo acto en Ushuaia en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner: "El peronismo no se entrega"

En un masivo acto realizado este sábado por la tarde en el Microestadio "Cochocho" Vargas, agrupaciones políticas, sindicatos y militantes del campo nacional y popular de Tierra del Fuego manifestaron su apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la condena que la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.

Desde temprano, cientos de militantes comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Polideportivo, con pancartas de “Defensa de la democracia” y consignas en contra del presidente Javier Milei y su modelo económico liberal. Los cánticos peronistas y el clima de movilización se mantuvieron hasta que, pasadas las 15 horas, comenzó el acto central, en un escenario montado en formato 360°.

El intendente de Ushuaia y presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, Walter Vuoto, fue el principal orador del encuentro. En su discurso, transmitió un saludo de la propia Cristina Kirchner: “Abrazándonos y sintiendo que no están solos. Podrían estar en sus casas tomando mate con la familia, pero han decidido, con el corazón militante, venir a esta cita que nos da victoria. Para resistir, para luchar, para reivindicarse. Muchas gracias de todo corazón”, leyó Vuoto.

En un discurso encendido, Vuoto denunció que la condena contra la expresidenta es producto de "un fallo judicial horroroso, armado en las oficinas del señor Mañeto", en referencia al CEO del Grupo Clarín. "Fue el único que hizo plata después de que Cristina dejó el gobierno", agregó.

El dirigente fueguino también apuntó directamente contra el expresidente Mauricio Macri: "Puso jueces por decreto, organizó asados para planear cómo procesar y meter presa a la dirigente más importante de la Argentina desde la recuperación de la democracia".

Con el estadio colmado, Vuoto destacó que "el peronismo no se entrega, no se vende. La militancia del campo popular resiste, no tiene miedo. Que no haga política el que tenga miedo de enfrentar a las corporaciones y los poderes económicos", lanzó, en medio de los aplausos.

"Este fallo busca aleccionar a quienes queremos un país mejor. Pero se equivocaron. No se proscribe el amor, no se proscriben las esperanzas, no se proscriben los sueños ni las ganas de luchar", enfatizó.

Vuoto advirtió que "lo que se viene es difícil", y llamó a la militancia a estar organizada para enfrentar el ajuste: "Están ajustando la educación, la salud pública, a los jubilados. Y levantan el pecho cuando las fuerzas de seguridad le pegan a nuestros viejos. Estos son los momentos donde los peronistas sabemos qué hacer: organizarnos, contener y formar".

En otro tramo de su discurso, denunció además el accionar de fuerzas federales en el ingreso a la ciudad: "A los compañeros de Río Grande los peinó la Gendarmería, eso demoró el acto. Los servicios de inteligencia están trabajando. Hoy les pido que cuidemos más que nunca a nuestros compañeros. Nos van a infiltrar y nos van a querer romper".

El intendente fueguino cerró su intervención con un fuerte mensaje de defensa de la soberanía y de Tierra del Fuego: "Como dijo Cristina, los yanquis quieren venir por Ushuaia. Pero mientras este intendente y este presidente del PJ esté de pie, no va a venir ningún yanqui a meterse en nuestra tierra. Octubre no se juega con nombres propios. Se juega si estamos a favor o en contra de Tierra del Fuego, del trabajo digno o del ajuste brutal que quiere Milei".