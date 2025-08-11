La histórica y verdadera tradición de la bajada con antorchas fue acompañado masivamente, donde además hubo música en vivo, degustaciones de gastronomía local, juegos y espectáculos artísticos.
El Municipio y LUCCAU trabajarán juntos para prevenir y detectar tempranamente el cáncer en Río Grande
El acuerdo incluye campañas, capacitaciones y jornadas comunitarias para reforzar la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer en Río Grande.
El Municipio de Río Grande y la Fundación de Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU) firmaron un convenio de colaboración para reforzar las acciones de prevención, detección temprana y concientización sobre el cáncer en la ciudad.
El acuerdo, rubricado por el intendente Martín Perez y la presidenta de LUCCAU, Nélida Parra, contempla campañas de sensibilización, jornadas comunitarias, capacitaciones para personal de salud y actividades educativas.
El Municipio aportará espacios físicos, profesionales, difusión y coordinación institucional, mientras que LUCCAU brindará recursos técnicos, humanos y materiales educativos. El convenio tendrá un plazo inicial de dos años, con posibilidad de renovación.
El subsecretario de Salud, Agustín Perez, destacó que la alianza “potencia el trabajo preventivo que venimos desarrollando” y agradeció a LUCCAU por su trayectoria. Parra, en tanto, subrayó que la articulación permitirá ampliar el alcance de las campañas, especialmente en la prevención del cáncer de mama.
La directora de Planeamiento de Servicios en Salud, Gabriela Rodríguez, remarcó la importancia de trabajar “sinérgicamente” y sostuvo que la prevención “es la acción más importante que podemos llevar adelante”.
Tras la firma, funcionarios y representantes de LUCCAU visitaron el Centro Municipal de Salud N°1, uno de los 15 dispositivos municipales que brindan atención en distintos barrios de la ciudad.
Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso con la salud pública, el acceso equitativo y el cuidado integral de la comunidad.
El gremio docente definió nuevas medidas de fuerzas con desobligaciones y movilizaciones, afectando a escuelas y colegios públicos de la Provincia
Siguió la caída del consumo en julio y las ventas minoristas cayeron 2% interanual y 5,7% frente a junio
Según CAME, el consumo estuvo condicionado por el endeudamiento de los hogares, el uso limitado del crédito y el aumento de costos, con caídas en cuatro de los siete rubros relevados.
